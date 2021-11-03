Как распознать в бывшем партнёре психопата

Если ваш бывший партнёр после разрыва категорически отказывается от любых контактов, то у него, вполне вероятно, мрачный тип личности. Исследователи из Университета Падуи считают таких людей потенциальными психопатами.Если мужчина разрывает отношения с любимой женщиной и становится для неё «призраком», который не выходит на связь, то у него могут иметься мрачные черты личности, включая признаки нарциссизма и психопатии. К такому выводу пришли исследователи из Университета Падуи в Италии, которые изучали психологические характеристики 341 взрослого жителя США.Было установлено, что 51% этих людей разорвал все связи со своими возлюбленными после окончания отношений. И именно в этой категории лиц чаще обнаруживались признаки макиавеллизма и психопатии. Нежелание сохранять хоть какие-то контакты у людей, которые также заинтересованы в случайном сексе, связаны с тёмными чертами личности, как считают исследователи.Стремление стать так называемым «призраком» в отношениях с человеком, с которым ты раньше поддерживал романтические и сексуальные связи, говорит о многом. Обычно это происходит без всяких объяснений со стороны того, кто решает полностью скрыться. Для его партнера это иногда становится шоком. Психологический термин «призрак» появился ещё в нулевые годы, он получил особое распространение сейчас, поскольку у людей возникло множество способов поддерживать связи, включая социальные сети и мобильные приложения для знакомств.