Сердечный приступ: симптомы у женщин

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Симптомы сердечного приступа могут незначительно отличаться у женщин, и необычное ощущение в спине может указывать на серьезное состояние.Жировые отложения накапливаются со временем, образуя бляшки в артериях сердца. Если бляшка разрывается, образуется сгусток крови, который блокирует ваши артерии, вызывая сердечный приступ.Как и у мужчин, у женщин наиболее частыми симптомами сердечного приступа являются боль в груди или дискомфорт в груди. Однако женщины несколько чаще, чем мужчины, испытывают некоторые другие общие симптомы. Они могут включать одышку, тошноту / рвоту, боль в спине или челюсти.Боль в спинеПочему дискомфорт в спине может быть признаком сердечного приступа?«Ответ - это боль», - сказали в Norton Healthcare. «В то время как сердце может испытывать недостаток кислорода, нервы, соединяющие сердце с мозгом, также сливаются с нервами, соединяющими голову и шею, поэтому сигналы неправильно интерпретируются. Связанная с сердечным приступом боль в спине, шее или челюсти также более диффузная, поэтому трудно определить ее точное местоположение».Сбивчивое дыханиеПо мере того, как женщины стареют, недостаток физических упражнений и постепенное увеличение веса могут вызывать такие проблемы, как одышка. Однако это также может указывать на проблемы с сердцем, когда это происходит в определенных ситуациях. Одышка, которая усиливается в положении лежа и улучшается, когда вы сидите, также является предупреждающим признаком сердечной недостаточности, как и одышка, которая продолжает ухудшаться со временем после нагрузки. Ощущение внезапной одышки, если вы не занимаетесь спортом, также является симптомом.Женщинам следует обратиться в службу скорой помощи при появлении любого из следующих симптомов:Боль или дискомфорт в других областях верхней части тела, включая руки, левое плечо, спину, шею, челюсть или живот.Затрудненное дыхание или одышкаПотливость или холодный потПереполнение, несварение или ощущение удушьяТошнота или рвотаБред, головокружение, крайняя слабость или беспокойствоУчащенное или нерегулярное сердцебиение