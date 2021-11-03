Ученые определили первые симптомы образования тромбов

Британские исследователи назвали самые первые симптомы опасного процесса образования тромбов. Речь идет о симптомах, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.Тромбы — кровяные сгустки, которые препятствуют нормальной работе системы кровообращения и могут быть источником смертельной опасности. Нужно понимать, что образование тромбов является побочным процессом естественного защитного механизма, выработанного эволюцией для борьбы с потерей крови.Как правило, тромбы появляются в ногах, поэтому нужно уделять пристальное внимание таким симптомам, как появление отеков нижних конечностей. "Если ноги стали отекать, плюс, если фиксируется зуд кожного покрова, а также изменение цвета кожи ног на красноватый и даже синюшный, то очень велика вероятность, что происходит активное тромбообразование", — говорят ученые, добавляя, что в таком случае нельзя затягивать с походом к кардиологу.Другие признаки образования тромбов — боли и спазмы в ногах, головокружение, одышка, а также неприятные ощущения в грудной клетке. Если вы фиксируете у себя такие симптомы, то может быть так, что тромб уже оборвался и циркулирует по кровотоку, направляясь к жизненно важным органам. В таком случае возникает непосредственная угроза для жизни, поэтому медицинская помощь должна быть как можно более оперативной.