Врач Токарев: добавки с омега-3 могут довести до смерти

О потенциально смертельных рисках из-за приема добавок с омега-3 жирными кислотами предупредил врач Сергей Токарев.Полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты считаются одним из самых полезных пищевых компонентов для поддержания хорошего здоровья – известно, что они обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Но Токарев рассказал в интервью, что прием аптечных добавок, содержащих данный тип кислот, может серьезно навредить, если он осуществляется неправильно, без назначения врача и предварительной консультации с ним.В частности, с необдуманным употреблением омега-3 сопряжен риск нарушений, вполне способных довести человека до смерти, предостерег эксперт.«Появилось масштабное исследование, согласно которому прием более одного грамма омега-3 в день повышает риск развития фибрилляции предсердий на 49%», - сообщил Токарев.Врач призвал россиян не употреблять добавок, исходя из собственных представлений об их необходимости для своего здоровья. Как правило, такие препараты содержат высокие дозировки активных веществ – их накопление в организме может оказаться пусковым механизмом опасных отклонений.«Самостоятельно восполнять уровень жирных кислот в лучше с помощью питания – морепродуктов и морской рыбы».