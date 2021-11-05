Врач Токарев: добавки с омега-3 могут довести до смерти
Полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты считаются одним из самых полезных пищевых компонентов для поддержания хорошего здоровья – известно, что они обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Но Токарев рассказал в интервью, что прием аптечных добавок, содержащих данный тип кислот, может серьезно навредить, если он осуществляется неправильно, без назначения врача и предварительной консультации с ним.
В частности, с необдуманным употреблением омега-3 сопряжен риск нарушений, вполне способных довести человека до смерти, предостерег эксперт.
«Появилось масштабное исследование, согласно которому прием более одного грамма омега-3 в день повышает риск развития фибрилляции предсердий на 49%», - сообщил Токарев.
Врач призвал россиян не употреблять добавок, исходя из собственных представлений об их необходимости для своего здоровья. Как правило, такие препараты содержат высокие дозировки активных веществ – их накопление в организме может оказаться пусковым механизмом опасных отклонений.
«Самостоятельно восполнять уровень жирных кислот в лучше с помощью питания – морепродуктов и морской рыбы».
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