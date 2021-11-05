Тыква: польза и вред для организма женщин и мужчин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В тыкве содержатся практически все микроэлементы и витамины, необходимые организму.Тыква – один из самых неоднозначных плодов. Его либо любят, либо категорически не признают. Так чем полезна тыква и кому она поможет.Тыква – растение со стелющимися стеблями, плоды обычно оранжевые, но встречаются и другие расцветки кожуры. Польза тыквы для мужчин и женщин неоспорима, а дети любят этот овощ за его сладкий вкус. О настоящей ценности плодов и тыквенных семян не всегда знают даже опытные огородники. Разберемся, откуда к нам пришло растение, какие польза и вред тыквы для организма, хранение и применение.История тыквыИсторию тыквы относят ко временам племени майя: конец четвертого тысячелетия - наша эра. Индейцы майя считали, что ягоды исцеляют и продлевают жизнь человека. С третьего тысячелетия по результатам археологического исследования тыква считалась сельскохозяйственной культурой. Она выращивалась так же, как и другие овощи. С территории древней Мексики плоды тыквы и начали свою дорогу по земному шару.В работах Колмеллы, Полиния Старшего и Петрони упоминалось попадание тыквы на землю Древнего Египта и Рима. В любом веке тыква пользовалась большой популярностью у людей. Из нее делались ванночки для детей, ее употребляли в сыром, вареном, жареном и пареном виде. Греки хранили в них вино и воду (тыквы продолговатой формы). У многих народов она была в особом почете благодаря своим целебным свойствам.Европейский континент увидел тыкву с 16 века, чем опередила картофель. Бытует мнение, что она была завезена персидскими купцами. В самой Европе она появилась в 19 веке и сразу стала заслуженно популярной.На данный момент существует 10 разновидностей тыквы. Плоды растения делятся на технические и съедобные. Выращивать тыкву можно в разных регионах.Какие есть витамины в тыквеТыква: польза для женщин и мужчинТыква – настоящий кладезь полезных веществ и витаминов. Продукт, как и арбуз, почти на 90% состоит из воды, однако в тыкве содержатся микроэлементы и витамины в огромном количестве. Среди них:А - жирорастворимый витамин, который входит в группу молекул со схожим строением;С - один из самых популярных и известных в списке полезных веществ, необходимых человеку;Е - его называют «витамином молодости» за его способность восстанавливать и омолаживать клетки организма;К - необходимый для синтеза белков, обеспечивает нормальный уровень коагуляции крови;Т - один из наименее изученных витаминов, поддерживает иммунитет человека;РР - участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках;В1 - витамин радости и бодрости духа;В2 - флавин – естественный пигмент;В5 - светло-желтая маслянистая жидкость;В6 - способствует правильному обмену веществ;К полезным свойствам сырой тыквы можно отнести ее пониженную калорийность. А вот любая обработка заметно повышает питательность.Энергетическая ценность и составТыква — полезный и вкусный овощ, который употребляют в пищу в самом разнообразном виде. Благодаря своему химическому составу тыква необычайно популярна среди тех, кто сидит на диете или просто придерживается правильного питания, а для спортсменов этот овощ — просто находка.пектин природный компонент, который может служить отличным загустителем;клетчатка - неотъемлемая часть здорового рациона человека;каротин - растительный пигмент желто-оранжевого цвета;комплекс минералов - если их недостаточно, начинают проявляться различные сбои и заболевания.медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом.Калорийность тыквы зависит от того, каким способом ее готовят. Например, в м продукте 20 ккал, в печеном немного больше — 22 ккал. На 100 грамм продукта приходится 1 г белков, 0,1 г жиров и 4,4 г углеводов, все остальное - вода.Полезные свойства тыквыОвощ оказывает положительное влияние на все внутренние органы, центральную нервную систему, сосуды. Итак, положительные свойства лечения тыквой:очищают организм от различных токсичных веществ и шлака, в общем, выводят мусор;укрепляют иммунную систему - они восполняют потребность организма в витаминах и микроэлементах, повышая его способность противостоять вредителям;нормализуют водно-солевой баланс;повышает гемоглобин - в продуктах много железа, тыквенные блюда используются для профилактики и комплексного лечения железодефицитной анемии;отвечает за стабилизацию метаболизма - обмен веществ в организме человека;помогают работе сердца - благодаря содержанию железа, тыква укрепляет сосуды и способствует уменьшению отеков;снижают артериальное давление, особенно хороши в этом плане тыквенные семечки;улучшают структуры тканей, повышают их эластичность;помогают от стресса и бессонницы. Успокоительное действие тыквы при регулярном употреблении излечить бессонницу, улучшает сон.Стоит отдельно отметить, что употребление мякоти тыквы в пищу не повышает риски лишнего набора килограммов. Сытная и вкусная мякоть насыщает, но не способствует отложению жировой ткани в организме. Тыква выводит, а не задерживает лишнюю жидкость. Польза сырой тыквы, как и печеной доказана столетиями.Тыква: польза для печениПольза тыквы для организма безгранична: мало того, что с ее помощью можно значительно снизить свой вес и предотвратить онкозаболевания, так еще и помочь печени лучше функционировать. Все благодаря содержанию в большом количестве редкого витамина Т. За счет его наличия овощ считается наиболее удачным гарниром к блюдам, приготовленных из свинины и баранины. Так, тяжелая и жирная пища быстрее усваивается, разгружая печень.Кроме того, семечки и масла из овоща содержат и другие полезные микроэлементы, которые помогают выводить продукты метаболизма из самой печени, нормализируя липидный обмен. Таким образом, ей легче выполнять свою главную задачу – детоксикацию.Тыква при похуденииЭтот овощ содержит почти 90% воды, поэтому пользы тыквы для похудения заключается в ее низкой калорийности. Пищевые волокна и пектины в ее составе помогают очистить организм от шлаков и, соответственно, избавиться от лишних килограммов. Если вы едите тыкву для похудения, это способствует нормализации обмена веществ, улучшению состояния волос и кожи, а также дарит здоровый и цветущий видСырая тыква для похуденияИз сырой тыквы можно приготовить разные полезные, а главное, низкокалорийные блюда. Тыквенный сок – это отличное мочегонное и слабительное средство, поэтому его хорошо употреблять людям, страдающим от лишнего веса. В соке сохраняются все полезные вещества и витамины, которые разрушаются при термической обработке, поэтому это польза, как и сырой тыквы, не вызывает сомнений. Но людям с язвенной болезнью стоит быть осторожными с блюдами из тыквы – в период обострения заболевания она может навредить.Тыква при беременности: особенностиНа ранних срокахПолезные свойства тыквы чудесно влияют как на организм будущей матери, так и на сам плод. Овощу под силу облегчить протекание беременности во время токсикоза. Продукт имеет следующие отличительные свойства:фосфор и кальций, содержащиеся в мякоти, помогают правильно формироваться опорно-двигательному аппарату ребенка;приводит в норму нервную систему;избавляет от депрессии;устраняет бессонницу, которая часто возникает у девушек в положении в связи с гормональными изменениями.На поздних срокахКогда наступает второй триместр беременности, у девушки сразу увеличивается объем крови. А это способствует усиленной и быстрой работе сердца. Чтобы облегчить этот период, важно добавлять в рацион питания тыкву, потому что благодаря содержанию в составе магния и калия, она поможет справиться с нагрузками. Железо, которое также есть в мякоти, сможет поддержать гемоглобин в рамках нормы, избавляя будущего малыша от гипоксии.Вред овощаНесмотря на такую полезность тыквы, в некоторых случаях она может нанести вред организму, поэтому при употреблении важно заранее ознакомиться с противопоказаниями:существует риск повышения уровня сахара в крови – диабетикам рекомендуются небольшие порции;может быть причиной вздутия живота и послабления стула;возникновение ложной каротиновой желтухи (каротин в продукте провоцирует пожелтение кожи);индивидуальная непереносимость;аллергия.Если у вас появились симптомы недомогания после употребления продукта, то лучше уменьшить объем порций и частоту приема пищи. А в некоторых случаях желательно и вовсе отказаться от овоща.Можно ли есть сырую тыкву?Учеными и врачами доказано, что тыква полезна для здоровья, тем не менее в сыром виде с осторожностью добавлять ее в пищу следует людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Еще аккуратными должны быть те, у кого врачи диагностировали камни в желчном пузыре и почках. Дело в том, что овощ обладает желчегонным эффектом, следовательно, может повлиять на движение камней. А из-за того, что сырой продукт сложнее переваривается в желудке, нежелательно им кормить маленьких детей и давать людям зрелого возраста.Как выбрать и хранить тыквуПравильный выбор тыквыХорошая тыква имеет плотную, но не “деревянную” кожуру. Естественно, на кожуре не должны присутствовать трещины, мягкие места и темные пятна - все это гласит о том, что растение начало гнить.При выборе тыквы не стоит делать упор на размер, лучше ориентироваться на средний размер. У слишком крупного и пересохшего плода может быть сухая, водянистая мякоть с горчинкой.О хвостике забывать также нельзя: отросток хорошей тыквы имеет темную окраску и сухую корку. Если хвостик отсутствует, лучше не приобретать, ведь никто не знает, вдруг продавец специально убрал его (особенно когда овощ сорвали раньше срока). К тому же срок хранения тыквы без плодоножки значительно уменьшается.Мякоть тыкв, которые переболели грибковыми заболеваниями, будет очень невкусной и горькой. О вероятном поражении могут свидетельствовать вмятины, темные или розоватые пятна на кожуре. По кускам тыкву лучше не покупать - недобросовестный продавец мог просто разрезать пораженную тыкву.Есть несколько видов тыкв, чаще всего на прилавках магазина и рынков можно встретить твердокорую, мускатную и крупноплодную. Существует еще и декоративная, но она не пригодна к употреблению.ТвердокораяОсновная особенность твердокорой продукции заключается в повышенной плотности кожуры. Такая кожура предотвращает испарение влаги из мякоти, проникновение болезнетворных бактерий и грибка внутрь плода. Тыква может пролежать достаточно долго, если соблюдать:сухость помещение – при высокой влажности плоды загнивают;темноту – на свету тыква хранится гораздо меньше;прохладу – температура должна быть в пределах от 5 до 15 градусов Цельсия.В период созревания тыквы она плотная, но при хранении она набирает твердость, становится похожей на кору дерева.МускатнаяСвое название эта овощная культура получила за специфический мускатный запах, появляющийся при разрезании плодов. Мякоть у всех сортов имеет насыщенную консистенцию, она волокнистая, плотная без пустых мест внутри. Все семена находятся в середине плода.Условия хранения тыквы идентичный, мускатная в этом плане не отличается от твердокорой.КрупноплоднаяРодиной крупноплодной тыквы считается тропическая Америка. Сладковатую мякоть используют для приготовления каш, супов, джемов, начинок, десертов, соков. Семена употребляют в подсушенном виде и применяют в лечебных целях. Немного о хранении плода:Целый овощ - хранится до шести месяцев.Замороженные кусочки - хранят до года.Очищенная свежая тыква - помещенная в овощной отсек холодильника, хранится до десяти дней.Неочищенная, но разрезанная тыква - хранится до двух с половиной недель.Хранение разрезанной тыквыПерво-наперво нужно удалить сердцевину со всего плода, а не только с той части, что используется для приготовления блюд. Кожуру на тыкве нельзя счищать - она защищает плод от воздействия микробов. Разрезанный плод нужно обеспечить дополнительной защитой, например, укутать пищевой пленкой или фольгой.Если ничего из этого под рукой не оказалось, можно использовать герметично закрывающийся контейнер для продуктов питания. Можно разрезать тыкву на кусочки и сложить туда.Применение тыквы в медицинеВ настоящее время проведение ряда исследований позволило задействовать целебные свойства тыквы при лечении множества недугов, в том числе и при заболеваниях полости рта. Рассмотрим подробнее, что лечит тыква, лучшие рецепты и ее свойства.МякотьМякоть - уникальная составляющая, ведь помимо вкуса, она обладает лечебными свойствами и помогает при:Астме: порезать на кусочки килограмм мякоти и залить полученное водой (1 л достаточно). Полученное ставиться и вариться на небольшом огне в течение часа. Потом отвар фильтруется и в него добавляется имбирный порошок (1 ч.л.) и корень солодки (столько же). Смесь нужно прокипятить на протяжении 10-15 минут. Принимать за 20 минут до сна по одной чайной ложке.Геморрое: два раза в день употреблять сок тыквы по 50-60 мл на протяжении 30 дней. Как приготовить: отжать сок из спелой тыквы и процедить с помощью бинта или марли. Каждый день нужно отжимать свежий сок.Анемии: кушать 150-200 г сырой мякоти каждый день.Варикозном расширении вен: прикладывать нарезанные пластины к больным участкам и держать до тех пор, пока пласт не высохнет.Туберкулезе: ежедневно пить стакан свежевыжатого сока. Туберкулезная палочка подавляется полезными веществами.Неврозе: ежедневно употреблять сок с медом (1 чайная ложка на 50 мл сока).Пневмонии и простудных заболеваниях: натертую на крупной терке мякоть перемешать с мукой и добавить теплое молоко, из этого вымесить тесто. Сформировать лепешки, завернуть их в марлю и прикладывать на шею, грудь и спину.Масло тыквы: польза и применениеСодержание масла богато на витамины, микроэлементы и кислоты:Кислоты омега-3 обладают большой ценностью и отлично помогают при атеросклерозе.Соли калия, кальция и железа стимулируют работу сердца, укрепляют костную систему.Витамины нормализуют обменный процесс.Магний поддерживает работу головного мозга.Селен предотвращает возникновение злокачественной опухоли.Фосфолипиды регулируют работу желчного пузыря.Многие диетологи рекомендуют масло к употреблению свои клиентам. Его применение помогает очистить печень. Тыквенное масло – необходимая вещь в борьбе с лишним весом.Тыквенное масло можно приготовить самостоятельно, масло тыквы делается из семян. Это не сложно, если соблюдать все условия:приобретенные семена положить в кастрюлю;залить их водой;варить в течение пяти минут;охладить до комнатной температуры;измельчить и выжать.Если нет времени готовить масло, можно приобрести его в магазине, любой аптеке. В применении нужно обязательно следовать инструкции, лучше проконсультироваться с врачом.Польза и вред тыквенных семечекО том, что мякоть тыквы является ценным диетическим продуктом и лечебным средством, знают многие. Лечебные свойства настоя семян тыквы заключаются в том, что он обладает мочегонным и противовоспалительным действием.Семена помогут:Мужскому здоровью: употреблять 30-35 пророщенных семян. Помимо повышения либидо, такая терапия позволит наладить работу мочевыводящей системы и станет хорошей профилактикой простатита.В лечении простатита: 0,5 кг семян перекрутить через мясорубку, из полученную массы сформировать шарики и отправить в холодильник. Способ употребления: рассасывать 1 шарик в день.Улучшить потенцию. В течение 3 месяцев нужно принимать полстакана семян три раза в сутки. Как приготовить смесь: промыть и подсушить на противне 2 стакана неочищенных семечек. Семена измельчаются и в них добавляется 1 л кипятка, все это ставится на огонь и как только смесь закипит снова, нужно снять все с огня. Лучше добавить мед (3 ст. ложек будет достаточно). Повторить курс нужно будет через 6-7 месяцев.Поскольку тыквенные семечки содержат большое количество жиров омега-3 и омега-6, которые обладают противовоспалительным эффектом, они являются хорошим средством для предупреждения онкологических заболеваний, снижают вероятность развития болезней сердечно-сосудистой системы.Но у тыквенных семечек могут быть и побочные эффекты.Тыквенные семечки – очень калорийны, поэтому не стоит ими злоупотреблять, если вы на диете или склонны к лишнему весу.Семечки тыквы могут вызывать аллергию, хоть и довольно редко. Если это случилось с вами, от тыквенных семечек нужно отказаться.Иногда семена тыквы могут вызывать головную боль, особенно если у вас случаются приступы мигрени.Тыквенные семечки – это сложная для переваривания пища. А следовательно, людям с заболеваниями желудка и других органов пищеварения их нужно полностью исключить из меню.Употребление большого количества семечек может стать причиной повышенного газообразования и диареи.Применение тыквы в кулинарииСамый простой рецепт приготовления тыквы – это пюре. Тыкву нужно очистить, нарезать кубиками и отварить до мягкости. Из мякоти делается пюре, в которое по вкусу добавляется сахар, соль, специи и травы. Тыквенное пюре – отличное блюдо для прикорма детей до года. В этом случае в него не нужно добавлять дополнительных компонентов.Салат из тыквыТыква (500 г) натирается на крупной терке, добавляется 2 ст. л. меда, сахар и соль. Яблоки (количество неограниченно) нужно нарезать на кубики, смешать с перетертым плодом тыквы и полить соком лимона. Теперь время измельченных грецких орехов, изюма и сметаны. Все готово, салат нужно пересыпать в глубокую тарелку и можно подавать к столу.Оладьи из тыквыДля приготовления понадобится:400 г мякоти тыквы;120 г муки;2 яйца;половина чайной ложки сахара;соль по вкусу;125 мл кефира;немного растительного масла.Готовим тесто. Мякоть тыквы нужно вымыть, обсушить и натереть на крупной терке. Мука просеивается. В отдельной емкости нужно взбить с помощью венчика взбить яйца, сахар и соль, потом влить кефир и снова взбить до однородной массы. Теперь добавляется мука и вымешивается до получения гладкого теста. Дальше нужно добавить тыкву и снова перемешать, оставить на минуту-две. Осталось пожарить тесто на сковороде на оливковом масле.Тыквенная запеканкаПеченая тыква - польза и вкус одновременно. Запеканка - универсальное блюдо для ежедневного употребления в рацион. Это простое домашнее блюдо готовится в глубоком противне или сковороде. Запекать блюдо можно в печи или духовке. Для приготовления понадобится:100 г сливочного масла;1 стакан панировочных сухарей;0,5 чайной ложки корицы;1 тыква;5 яблок;6 яиц;стакан сахара;5 шт. картошки;5 ч.л. пищевой соли;соль по вкусу.Для начала нужно высыпать сахар в глубокую емкость, добавить сливочное масло, размягченное при комнатной температуре, и тщательно перемешать вилкой или ложкой. В процессе добавляется молотая корица и соль. После того, как смесь начала пениться, взбивается яйцо и заново все перемешивается до пены, потом второе и так далее.Отдельно на терке нужно натереть крупный очищенный плод тыквы, отварной очищенный картофель и очищенное яблоко. Эти три компонента нужно смешать и всыпать стакан панировочных сухарей с щепоткой соли. Перемешать. После этого получившуюся массу нужно перемешать с масляно-яичной смесью. Почти все, осталось выложить массу на противень и отправить в духовку, разогретую до 180-185 градусов. Все готово, можно украсить запеканку по вкусу, например, с помощью сахарной пудры.Крем – суп из тыквыКрем-суп – разновидность первого блюда, которая отличается густотой и однородностью. Кроме того, вареная тыква также полезна для нас. Для приготовления понадобится:600 г тыквы;100 г картофеля;1 репчатая луковица;500 мл овощного бульона;1 ст.л. имбиря;соль, перец по вкусу;100 мл сливок;мускатный орех для декора.Сначала нужно приготовить бульон: лук, морковь и корень сельдерея положить в воду, довести до кипения и варить еще полчаса. Потом нужно сделать зажарку: порезать лук и чеснок, обжарить на сковороде с оливковым маслом. Потом нужно добавить тыкву и картошку, дать им подрумяниться, добавить тертый имбирь. Все это заливается бульоном и вариться на протяжении 20-25 минут. Теперь нужно все это измельчить с помощью блендера и добавить сливки. Перед подачей можно присыпать мускатным орехом.Каша из тыквыКаша – прекрасное блюдо, которое станет отличной основой для любого приема пищи. Можно использовать любую кашу, в этом рецепте будет пшено.Ингредиенты:пшено - 200 г;мякоть тыквы - 0,5 кг;вода - 400 мл;молоко - 400 мл;соль, сахар по вкусу;оливковое масло - 2 ст.л.Выкладываем пшено в кастрюлю и заливаем водой в пропорции 1:2. Доводим до кипения, добавляем немного соли и кипятим еще минуту. Полученное пшено нужно пропустить через сито и промыть несколько раз под очищенной фильтрованной водой.Время тыквы. Нужно нарезать ее на небольшие кусочки. Дальше нужно переложить крупу в кастрюлю, залить 400 мл воды, поставить на средний огонь и довести все до кипения. Теперь добавляется тыква и снова кипятиться на медленном огне в течение 10 минут.После этого нужно влить молоко и добавить соль, сахар и масло, убавить огонь до минимального. Смесь варится около 30 м, постоянно помешивая, потом настаивается 10 м. Вот и все. Высыпаем полученное в тарелку и добавляем гарнир.