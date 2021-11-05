Диетолог Иванникова рассказала о полезной и вредной стороне сыра

При употреблении в пищу сыра организм очень эффективно усваивает белок.В интервью врача диетолога Татьяны Иванниковой прозвучало утверждение о том, что такой продукт как сыр является великолепным источником белка, укрепляющего мышечную массу. Состоя почти на четверть из белков, сыр в определенном смысле является продуктом молодости, ведь ослабление мышечной массы, быстро теряющей тонус из-за недостатка белка, является одним из маркеров старения.«Преимущество сыра в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные», - заметила Иванникова.Диетолог добавила, что ломтик сыра является полезным перекусом – он не вызывает колебания сахара в крови, дает стабильную энергию, хорошо утоляет голод.В то же время Иванникова рассказала, что потенциально вредной стороной продукта является его высокая калорийность и большая концентрация насыщенных жиров – по этой причине он бывает противопоказан при ряде патологий, включая ожирение, сердечно-сосудистые болезни.Также эксперт отметила, что в пищу важно употреблять качественный сыр – он не должен изобиловать растительными жирами.