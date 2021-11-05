Защитить глаза и зрение: полный гид по здоровью глаз

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Страх слепоты входит в пятерку самых распространенных фобий (занимает четвертой место), но при этом, как ни странно, мы делаем очень мало для того, чтобы защитить свои глаза и уменьшить вероятность снижения или полной потери зрения.Даже если у вас нет проблем со зрением, врачи советуют обращаться к офтальмологу хотя бы один раз в год. Специалист может по состоянию глаз, сосудов и глазного дна определить очень серьезные болезни на ранних стадиях. Рак, диабет, гипертония, болезни сердца, ревматоидный артрит и даже рассеянный склероз – первые признаки этих заболеваний так или иначе «отражаются» в наших глазах, и внимательный врач может их вовремя заметить.Но, к сожалению, очень немногие из нас могут похвастаться идеальным зрением и абсолютно здоровыми глазами: те, кто вынуждены много работать за компьютером, время от времени ощущают сухость и жжение глаз; у многих уже к тридцати годам снижается острота зрения, а с первыми признаками возрастной дальнозоркости мы сталкиваемся уже вскоре после 45 лет. И это не говоря уже о действительно серьезных болезнях глаз – глаукоме, катаракте и других. Самое простое, что мы можем сделать для своего зрения (и чем, увы, чаще всего пренебрегаем) – как можно скорее записаться к офтальмологу, провести полную проверку органов зрения, и впредь не пропускать ежегодный осмотр.В каких случаях нельзя тянуть с обращением к врачуПрофилактические осмотры, конечно, важны, но есть случаи, когда к врачу стоит обратиться как можно скорее – в противном случае ущерб, нанесенный здоровью, может быть очень серьезным и даже, увы, невосстановимым. Если вы заметили у себя хотя бы один из приведенных признаков, обязательно запишитесь на прием к офтальмологу.Проблемы с ночным зрением или вождениемСамый явный признак того, что вам срочно надо уделить внимание своим глазам – трудности с вождением автомобиля в темное время суток. Это может быть признаком ухудшения зрения, например, возрастной дальнозоркости, или даже начинающейся катаракты. В любом случае, если вам становится труднее различать предметы при ночном освещении, как можно скорее обращайтесь к врачу.Красные или розовые глазаАллергия, конъюнктивит и даже глаукома – все эти болезни могут заставить наши глаза и веки покраснеть. Если покраснение не проходит в течение двух суток и более, важно сразу обратиться к офтальмологу – это может быть очень серьезно.Чувствительность к светуЕсли яркий свет стал причинять вам дискомфорт и даже боль, не откладывайте визит к врачу: речь может идти о начинающемся воспалительном процессе. Если вовремя не принять меры, может начаться образование рубцов, которые могут серьезно повредить саму способность видеть. Кроме того, повышенная чувствительность к свету может быть симптомом вирусного заболевания, аллергии или мигрени.Нечеткое зрение или проблемы с фокусировкой на объектахПричин, по которым ваше зрение может стать менее четким, довольно много, но все они указывают на серьезные проблемы. Решение также может быть очень разным – от капель до хирургического вмешательства, но назначить его должен врач. Обязательно запишитесь на прием!Глазная больИнфекция, травма, сухость глаз, аллергия и даже глаукома – это только некоторые причины, из-за которых может ощущаться боль в глазах. Но есть одно важное правило: если вы чувствуете даже не очень сильную боль в области глаз, нужно срочно обращаться к врачу.Частые головные болиЧастые или очень сильные головные боли – повод немедленно обратиться к врачу. Причины, по которым они могут появляться, различны, но в их числе есть и заболевания глаз. Поэтому стоит записаться не только к неврологу, но и к офтальмологу.Пятна или вспышки перед глазамиНарушение целостности сетчатки, разрыв и другие повреждения могут привести к тому, что перед глазами как бы появляются точки, пятна или даже вспышки света. Важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы быстро начать лечение – в случае проблем с сетчаткой глаза очень важно не упустить время.Сухие глазаЖенщины намного больше подвержены синдрому сухого глаза, чем мужчины, особенно в период менопаузы: уменьшение выработки некоторых гормонов может привести к пересыханию слизистой. Также сухость глаза могут вызвать контактные линзы, слишком сухой воздух в помещении или на улице и даже примем некоторых препаратов. Как бы то ни было, важно побыстрее обратиться к врачу.Что можно сделать для защиты зрения?Большинству из нас с годами все равно придется столкнуться с теми или иными нарушениями зрения – к сожалению, это наша физиология и пока ни наука, ни медицина не придумали, как противостоять возрастным изменениям. Но в наших силах, во-первых, максимально отсрочить этот момент, а, во-вторых, сделать так, чтобы ущерб был минимальным. Рассказываем, какие небольшие изменения в образе жизни и питании могут помочь в защите здоровья глаз и зрения.Ешьте шпинат как минимум дважды в неделюВ шпинате много лютеина – полезного вещества, которое способно предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Как показало исследование, проведенное специалистами Американского фонда дегенерации желтого пятна, всего полпорции шпината дважды в неделю существенно снижают риск этого заболевания глаз и помогают сохранить остроту зрения даже в преклонном возрасте.Установите монитор чуть ниже уровня глазКогда работаете за компьютером, следите за тем, чтобы монитор был расположен чуть ниже уровня глаз. Тогда во время работы ваши глаза будут частично прикрыты веками, что в свою очередь уменьшит испарение жидкости и поможет предотвратить развитие синдрома сухого глаза.Занимайтесь физкультуройСпорт и правда улучшает наше здоровье, в том числе и здоровье глаз. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и в результате все органы нашего тела лучше снабжаются кислородом. Постарайтесь заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю – это снизит риск развития глаукомы на 40%.Ешьте жирную рыбуЛосось, сардины, тунец, палтус и другая рыба жирных сортов, богатая жирными кислотами омега-3, полезна не только для сосудов и сердца, но и помогает защитить зрение. Хотите сохранить острый взгляд надолго? Ешьте рыбу хотя бы дважды в неделю.Откажитесь от транс-жировГотовые сладости, чипсы и особенно блюда, приготовленные во фритюре, опасны для нашего здоровья и для нашего зрения. Чем чаще мы их едим, тем сильнее скрытые воспалительные процесс и тем быстрее может наступить возрастная макулярная дегенерация, а вслед за ней и слепота.Носите солнцезащитные очкиПодберите солнцезащитные очки, которые блокируют максимум ультрафиолетовых лучей UVA и UVB. Ультрафиолетовое излучение повреждает белки хрусталика, что увеличивает риск возрастной катаракты. Важно носить очки не только летом и весной, но и зимой: солнечный свет, отражающийся от снега, может сильно повредить глаза.Проверьтесь на аллергиюЕсли у вас часто зудят глаза, это может быть признаком инфекции, а может говорить о развивающейся аллергии. Кроме того, если постоянно тереть больные глаза, это может увеличить риск развития конъюнктивита и других глазных инфекций. Поэтому если вы подозреваете у себя аллергию, обязательно обращайтесь к врачу и строго выполняйте все его рекомендации.Бросьте куритьРегулярное курение может повлиять не только на зрение, но и на способность к распознаванию цвета. Исследование, результаты которого были опубликованы в издании Psychiatry Research, показало, что со временем у курильщиков снижается способность в распознавании цветов красно-зеленого и сине-желтого спектра. Кроме того, выкуривание пачки и более сигарет в день в итоге снижает способность различать контрастность.Пейте чайУ людей, которые выпивают хотя бы одну чашку чая в день, существенно снижается риск глаукомы – заболевания, которое на сегодняшний день является самой распространенной причиной слепоты. Исследование, результаты которого были опубликованы в издании British Journal of Ophthalmology, подтвердило: регулярное употребление чая помогает снизить риск этого опасного заболевания на 74%.Принимайте витамины и добавкиИсследование, проведенное Национальным институтом глаз (США) в 2006 году, подтвердило: регулярный прием добавок, содержащих лютеин и зеаксантин, витамин C и витамин E, цинк и медь, может снизить риск развития поражений сетчатки глаза и даже замедлить развитие уже начавшегося заболевания. Участники исследования, регулярно получавшие добавки витаминов и микроэлементов, за пять лет наблюдений улучшили здоровье глаза на 25%.Верить своим глазамПожалуй, никогда раньше человек не сталкивался с такой нагрузкой на зрение, как в последние десятилетия: гаджеты и компьютеры, без которых большинство из нас практически не представляют своей жизни, создают постоянную нагрузку, утомляя глаза. Синий свет, который они продуцируют, также негативно влияют на зрение. Свой вклад вносят гиподинамия и загрязненный воздух – и то, и другое повышает риск болезней глаз, которые могут привести к частичной или даже полной потере зрения. Но важно помнить, что в любом возрасте с помощью небольших изменений в образе жизни и питании, своевременного обращения к врачу, разумного отношения к использованию гаджетов и приема витаминов мы можем поддержать свои глаза и надолго сохранить зрение острым.