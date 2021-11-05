Профессор Мартин Халле назвал шесть привычек, защищающих от инсульта

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По словам профессора медицины, кардиолога Мартина Халле (Германия), благодаря привычкам, улучшающим состояние сосудов, можно не только предотвратить инсульт головного мозга, но и защитить другие органы тела.Кровь переносит кислород и питательные вещества к органам, включая мозг, – вот почему так важно иметь открытые эластичные сосуды, это необходимо для беспрепятственной транспортировки кровотока по телу. Если сосуд забивается, затвердевает или рвется, это может быть опасно. В таких обстоятельствах значительно повышается риск образования тромба, способного закупорить артерию, ведущую к мозгу, и вызвать инсульт.Профессор Мартин Халле назвал в интервью несколько привычек, которые он рекомендует сделать частью свой жизни, чтобы защитить свои кровеносные сосуды и не допустить возникновения инсульта.Есть разноцветные овощи и фрукты. Существуют вещества - пигменты, которые делают томаты красными, баклажаны - фиолетовыми, а яблоки - зелеными. Они также известны как полифенолы. По словам эксперта, эти химикалии оказывают защитное действие на клетки сосудистой ткани. Доктор Халле рекомендует готовить блюда из как можно большего количества разных овощей, фруктов.Контролировать количество насыщенных жиров. Насыщенные жирные кислоты «жесткие», ненасыщенные жирные кислоты «гибкие», упрощенно объясняет ученый. Таким образом, насыщенные жиры заставляют твердеть стенки сосудов, а ненасыщенные делают их эластичными.«Отдавайте предпочтение ненасыщенным жирным кислотам из оливкового, рапсового или подсолнечного масла вместо жира из мяса, сала или сливочного масла. Рыба, бобовые и цельнозерновые продукты также содержат ненасыщенные жирные кислоты», - говорит кардиолог.Поддерживать нормальный вес. Профессор констатирует, что жировая ткань выделяет в кровь воспалительные вещества, способные атаковать внутренний слой сосудов и разрушать его. Поэтому важно поддерживать здоровый вес. Его показателем является индекс массы тела ИМТ с цифрами между 18,5 и 24,9.Быть физически активным. Нагрузки, повышающие частоту пульса, обеспечивают хорошую эластичность кровеносных сосудов. В этом случае сосуды на короткое время растягиваются, что приводит в движение химические процессы, восстанавливающие поврежденные клетки в их стенках. Мартин Халле рекомендует две прогулки в день или интенсивную тренировку продолжительностью от семи до десяти минут с появлением пота.Бросить курить. Когда никотин попадает в организм, сосуды сокращаются – в результате некоторые части тела перестают снабжаться кровью должным образом. В долгосрочной перспективе никотин особенно вреден: он атакует внутренний слой сосудов (эндотелий), создавая «дыры и рубцы».Следить за кровяным давлением. При повышенном артериальном давлении кровь воздействует на стенки сосудов с большей силой, что повышает вероятность их повреждения. Халле рекомендует проверять свое кровяное давление с помощью измерительного прибора, и поговорить с врачом о гипотензивных средствах, если его показатели будут постоянно повышенными.