Что делать, если в ухо попала вода

В очередной раз напомним: использовать ватную палочку — плохой вариант.Лучший способ избежать этой проблемы — надевать во время купания шапочку или использовать специальные беруши. Но если вы всё же не уберегли уши, избавьтесь от воды как можно быстрее. Это важно.Чем опасна вода в ухеОна может вызвать нарушения слуха. К счастью, временные, однако дискомфорт вам гарантирован. Но это не самое противное.Влага — идеальная среда для развития бактерий, в том числе болезнетворных. Результатом их размножения могут стать воспалительные процессы — отиты разной сложности. Штука весьма болезненная и при ненадлежащем лечении способная лишить вас слуха, а то и жизни.Влага может попасть в уши даже оттого, что вы вспотели в жару, слушая музыку в наушниках.А избавиться от жидкости в большинстве случаев — дело буквально пяти минут.Что делать, если в ухо попала водаЭти способы можно использовать как по отдельности (если повезёт, помочь может каждый), так и последовательно, друг за другом, если вода упорно не желает уходить.1. Протрите ухо мягким полотенцем или салфеткойПросто протрите! Не надо засовывать материал в ушной канал.2. Наклоните голову пострадавшим ухом к плечуЭто поможет лишней воде вытечь.3. Осторожно подёргайте за мочку ухаТаким образом вы выпрямите ушной канал, и влаге будет проще его покинуть. Этот способ более эффективен, если наклонить голову ухом к плечу.4. Несколько раз прижмите ухо ладоньюЭто создаст вакуум, благодаря которому воду «выжмет» наружу. Не забывайте наклонять голову к плечу.5. Используйте тёплый компрессЭто может быть грелка с водой 40–50 °С или смоченное в жидкости той же температуры полотенце. Прижмите компресс к уху на 30 секунд, затем снимите на минуту. Сделайте 4–5 подходов. Лежать при этом надо пострадавшим ухом вниз. Смена температур поможет воде вытечь.6. Воспользуйтесь феномУстановите его на минимальное тёплое значение и начинайте продувать ухо, чтобы испарить влагу. Держите фен на расстоянии не менее 30 см от ушной раковины. Во время просушки не забывайте оттягивать мочку уха вниз. Так будет более эффективно.7. Приготовьте домашние ушные каплиЭто тяжёлая артиллерия, если все перечисленные выше методы не сработали. Смешайте медицинский спирт и обыкновенный пищевой уксус в пропорции 1 : 1. Пипеткой закапайте 3–4 капли в пострадавшее ухо. Через 30 секунд наклоните голову к плечу и подёргайте за мочку, чтобы раствор вытек.Спирт поможет испарить воду, а уксус замедлит развитие бактерий.8. Закапайте в ухо перекись водородаДостаточно 3–4 капель. Через 2–3 минуты наклоните голову к плечу и подёргайте за мочку уха.Перекись сделает ушную серу более жидкой и освободит от неё ушной канал. И воде будет легче вытечь.Чего нельзя делать, если в ухо попала водаЭто может повредить ушной канал и спровоцировать появление серной пробки.1. Чистить ухо ватными палочками или тампонамиКонечно, вата вбирает в себя лишнюю жидкость. Но палочкой вы собираете разбухшую от влаги ушную серу в один комок. Он может перекрыть ушной канал, заблокировав часть воды внутри уха.Кроме того, раздражая чувствительную кожу, вы заставляете ухо вырабатывать больше серы, что усугубляет дело.2. Пытаться прочистить ухо пальцамиЕщё более вредный вариант, чем предыдущий. Пальцы и вовсе не вбирают воду. А вот серный комок формируют быстро. Кроме того, ноготь может поцарапать кожу в ушном канале и занести инфекцию.3. Закапывать что-то в ухо, если не уверены, что барабанная перепонка целаИногда излишне энергичные попытки прочистить ухо палочкой или пальцем приводят к разрывам барабанной перепонки. Как правило, это сопровождается острой болью. Но её можно спутать с болью, которая появляется из-за давления ушной пробки.Если вы не уверены, чем именно спровоцированы неприятные ощущения, не заливайте ушной проход каплями. Жидкость через повреждения в барабанной перепонке может проникнуть в среднее ухо и стать причиной среднего отита и даже потери слуха.4. Терпеть заложенностьОбращайтесь за помощью к отоларингологу, если заложенность не проходит в течение 1–2 дней. Вполне возможно, у вас начинается воспалительный процесс. Важно не допустить его развития.