Врач назвала один из лучших продуктов для повышения уровня железа

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Врач советует для восполнения содержания железа в организме употреблять в пищу печень трески, хотя и с оговорками.Слишком низкий уровень железа в организме ассоциируется с недостаточным снабжением клеток кислородом – последствием этого нарушения становится ослабление иммунитета. По словам нутрициолога Екатерины Марковой,«одним из лучших продуктов для повышения содержания железа в крови является печень трески, также богатой полезными минералами и жирорастворимыми витаминами D и А».Маркова добавила: печень трески оценивается специалистами как один из топовых продуктов, помогающих исправлению железодефицита за счет высокой концентрации витамина В12.В то же время врач подчеркивает: употреблять продукт (как и крупную морскую рыбу) следует нечасто – «не чаще раза в неделю». Маркова пояснила, что дары моря могут накапливать ртуть, тяжелые металлы.