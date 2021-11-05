Ученые предупредили об опасности алкоголя даже в умеренных количествах

Как алкоголь влияет на здоровье и жизнь человека.Многие отвлекаются от обыденности и работы с помощью алкоголя в компании друзей. Однако такой релакс очень вреден для организма даже если вы употребляете такие напитки редко.Прежде чем выпить очередной бокал вина или более крепкого бурбона, текилы или джина, примите во внимание следующие факты. Рассказываем, как алкоголь может повлиять на организм.Как алкоголь влияет на организмАлкоголь не полезенЧасто говорят о «целебных» свойствах красного вина, однако это все мифы, а не здоровая привычка. Исследования доказывают, что минимальное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему скорее связано со снижением стресса, но не с ингредиентами алкогольных напитков.Бутылку вина, выпитую в течение недели, приравнивают с 5 выкуренными сигаретами для мужчин и 10 – для женщин. К тому же у женщин, употребляющих алкоголь каждый день, риск иметь рак груди на 14% выше, чем у непьющих. Поэтому польза алкоголя достаточно мифическая, а риски получить осложнения и заболевания выше, чем минимальные здоровые воздействия.Алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщинЖенский и мужской организмы по-разному «усваивают» алкоголь. Это объясняется тем, что у полов отличаются ферменты желудка, гормоны, соотношение мышц и жира и концентрация воды в организме. Женский организм поглощает больше алкоголя и медленнее усваивает его, поэтому женщины чаще страдают долгосрочными последствиями. Мужчины же более уязвимы из-за чрезмерного употребления.Злоупотребление алкоголем и алкоголизм – разные вещиВажно понимать разницу между этими двумя понятиями, потому что они не синонимы. Злоупотребление алкоголем мешает человеку жить, становится причиной проблем в жизни, пренебрежением к рабочим и домашним обязанностям. Алкоголизм – это куда более глобальная проблема, ведь она приводит к изменениям в нейронах мозга, которые вызывают чувство потребности в выпивке и приводят к употреблению алкоголя даже тогда, когда вы не планировали этого делатьВыпивка становится причиной употребления вредной пищиПричиной употребления жирной, соленой или сладкой пищи есть не только эмоциональный голод или стресс. К нездоровым перекусам приводит и алкоголь. Жирная пища позволит вам чувствовать себя более защищенными при употреблении алкоголя, обороняя желудок от избытка кислоты. К желанию съесть что-то соленое причастное обезвоживание, какое есть следствием употребления алкоголя. Дело в том, что тяга появляется из-за необходимости заполнить электролиты в организме.Употребление алкоголя повышает риск ракаАлкоголь увеличивает ваши шансы столкнуться со страшным недугом – раком полости рта, горла, гортани или пищевода. Также он «способствует» развитию рака печени, груди и кишечника. Это происходит из-за этанола, из которого сделан алкоголь. Он не канцерогенный, но при попадании в организм превращается в ацетальдегид, который Международное агентство по изучению рака относит к канцерогенам первой группы.