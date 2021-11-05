Не завтракайте так: пять ошибок, способных испортить иммунитет
В осенне-зимний период иммунитет требует особого внимания и заботы. Чтобы не усугубить его работу, нужно внимательно следить за питанием.
Завтрак часто считают самым главным приемом пищи. Поэтому очень важно следить за тем, что вы употребляете с утра. Мы рассказываем, какие ошибки не следует допускать и как их избегать.
5 ошибок завтрака
Кофе – основное блюдо
Хотя этот напиток с кофеином может подарить вам немного энергии по утрам, однако чашечка кофе не насытит ваш организм питательными веществами. Она даст лишь кратковременный результат и может привести к тошноте и другим симптомам, если пить ее натощак. Поэтому рекомендуем обязательно совмещать кофе с питательным завтраком.
Отсутствие витамина D
Пасмурное осеннее солнце уже не способно насыщать организм витамином D в полной мере. Именно он отвечает за защиту иммунной системы и не позволяет прогрессировать вирусам. Чтобы обеспечить тело «солнечным» витамином, нужно добавить в рацион продукты, содержащие его, в частности, лосось, овсянку, яйца, молоко и некоторые соки.
Пренебрежение белком
Белок – основной компонент питания и защитник иммунной системы. Если вы хотите уберечь организм от сезонных недугов и коронавирусной болезни, подумайте о белковой диете или добавьте белка в завтраки. Дело в том, что традиционные утренние блюда, такие как тосты или блины со сладким сиропом, насыщают организм только углеводами и сахаром. Исправить ситуацию можно с помощью яиц, молока и даже тофу.
Много хлебобулочных изделий из пшеничной муки
Завтраки для многих прекрасная возможность попробовать круассаны, кексы или другую выпечку. Однако такая традиция будет не слишком полезна вашему организму и фигуре. Продукты на основе белой муки поднимают уровень сахара в крови и содержат много пустых калорий.
Сладкая выпечка также порадует чрезмерным содержанием сахара. Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, большинство людей потребляют в 2 – 3 раза больше сахара, чем рекомендованная суточная норма. Следует помнить, что он угнетает работу иммунной системы и приводит к ожирению.
Отсутствие соков
Если вы пытаетесь избегать сахара, это не значит, что следует исключать из рациона соки. 100% цитрусовый сок не должен содержать добавленный сахар. Он насытит ваш организм питательными веществами, поддерживающими иммунитет. Американское исследование доказывает, что натуральный апельсиновый сок даже способствует уменьшению воспаления.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://hronika.info - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий