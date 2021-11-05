Стало известно о неожиданной причине отягощения covid-19

Австралийские ученые заявили о заболевании, которое стало причиной осложнений при covid-19.Так, согласно выводам специалистов, фактором отягощения состояния ковидного больного становится кислотный рефлюкс. Медики отметили, что при таком диагнозе вероятность госпитализации пациента увеличивается на 15%.Они предупредили, что это заболевание опасно при заражении коронавирусом наравне с диабетом, гипертонией и заболеваниями сердца.Симптомами недуга обычно выступают изжога, однако следует понимать, что не всегда болезнь имеет именно такое проявление.«В моей практике у большинства пациентов с кислотным рефлюксом чаще возникают жалобы, связанные с горлом, например ощущение комка, которое вызывает затруднения при глотании. Другие общие симптомы включают хронический кашель (который продолжается более восьми недель), частое откашливание, охриплость и боль в горле», — сообщил доктор Джонатан Авив.