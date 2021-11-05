Обнаружен ген, который в два раза повышает риск тяжелого течения COVID-19

Ген, который примерно в два раза повышает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции нового типа, обнаружили британские ученые, представляющие Оксфордский университет.Общегеномный анализ (GWAS), проведенный в ходе исследования, позволил выявить хромосомную территорию 3p21.31, ассоциированную с почти двукратным повышением риска отказа дыхательных путей при COVID-19. В докладе, который был опубликован по итогам исследовательской работы, отмечается, что ученые применили платформу машинного обучения и методы молекулярной биологии для расшифровки результатов GWAS. В результате была обнаружена относительно малоизученная генетическая последовательность LZTFL1, которая может быть причиной тяжелого течения COVID-19.Ген LZTFL1, который есть у 60 процентов людей южноазиатского происхождения и у 15 процентов европейцев, не может быть единственным фактором, увеличивающим риск дыхательных осложнений при коронавирусе. По словам профессора Джеймса Дэвиса, который стал ведущим автором исследования, увеличенный генетический риск должен снижаться благодаря таким инструментам, как вакцинация. Ученые продолжают изучать генетические факторы, способные ухудшить течение коронавирусной инфекции.