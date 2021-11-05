Малышева назвала два противопоказания к прививке от коронавируса

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По словам доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой, некоторые острые реакции организма и заболевания являются причиной для отказа от прививки.Малышева назвала два ключевых противопоказания к прививке от коронавируса – это аллергическая гипер-реакция, возникшая после введения первого компонента вакцины, а также острая фаза заболевания. Врач перечислила их:отек Квинке либо анафилактический шок (после первой дозы),любая фаза ОРЗ,острая фаза рака,острая фаза аутоиммунного заболевания.Елена Малышева отметила, что сделать прививку можно спустя 2 или 4 недели, прошедшие после болезни.Также противопоказанием для введения вакцины является наличие у человека высокой температуры тела, добавила она.