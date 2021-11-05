Малышева назвала два противопоказания к прививке от коронавируса

По словам доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой, некоторые острые реакции организма и заболевания являются причиной для отказа от прививки.

Малышева назвала два ключевых противопоказания к прививке от коронавируса – это аллергическая гипер-реакция, возникшая после введения первого компонента вакцины, а также острая фаза заболевания. Врач перечислила их:

отек Квинке либо анафилактический шок (после первой дозы),
любая фаза ОРЗ,
острая фаза рака,
острая фаза аутоиммунного заболевания.

Елена Малышева отметила, что сделать прививку можно спустя 2 или 4 недели, прошедшие после болезни.

Также противопоказанием для введения вакцины является наличие у человека высокой температуры тела, добавила она.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

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