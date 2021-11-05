Названы 7 необычных свойств имбиря
Специалистами было выделено 7 необычных свойств имбиря:
1) Замедление старения
Имбирь является одним из сильнейших антиоксидантов. В нем содержится гингерол, который способствует борьбе с окислительным стрессом.
2) Борьба с тошнотой
Имбирь эффективен при тошноте любой природы. Он способствует блокировке нервных импульсов, которые отвечают за появление рвоты.
3) Способствует снижению уровня сахара в крови
Имбирь способствует снижению риска развития ожирения, гипертонии, диабета, желчекаменной болезни. Все эти заболевания могут быть вызваны повышенным уровнем глюкозы в крови человека. Также имбирь помогает уменьшить риск развития осложнений при диабете второго типа.
4) Является хорошим противомикробным средством
Согласно ряду исследований, имбирь обладает противобактериальным эффектом. Он имеет свойство значительно сокращать количество бактерий в организме человека.
5) Поддерживает здоровье полости рта
Способствует замедлению и остановке активности патогенных микроорганизмов, которые вызывают пародонтит, гингивит и прочие заболевания полости рта, десен и зубов.
6) Имеет положительное влияние на сексуальную жизнь
Немногие знают, но имбирь является мощным афродизиаком. Согласно исследованиям, он не только увеличивает сексуальную активность, но и способствует борьбе с бесплодием у мужчин.
7) Увеличивает скорость мышления
Исследования показали, что имбирь способствует замедлению изменений коры головного мозга, которые происходят в связи с возрастом. Также употребление таблеток с вытяжкой имбиря всего за два месяца улучшило память добровольцев.
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