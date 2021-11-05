Названы 7 необычных свойств имбиря

Издревле лекари и врачи применяли имбирь в лечении различных заболеваний. Употреблять его можно в свежем, сушенном, маринованном виде. Помимо этого, из него делают соки, масла, порошкообразные смеси и даже добавляют в косметику.Специалистами было выделено 7 необычных свойств имбиря:1) Замедление старенияИмбирь является одним из сильнейших антиоксидантов. В нем содержится гингерол, который способствует борьбе с окислительным стрессом.2) Борьба с тошнотойИмбирь эффективен при тошноте любой природы. Он способствует блокировке нервных импульсов, которые отвечают за появление рвоты.3) Способствует снижению уровня сахара в кровиИмбирь способствует снижению риска развития ожирения, гипертонии, диабета, желчекаменной болезни. Все эти заболевания могут быть вызваны повышенным уровнем глюкозы в крови человека. Также имбирь помогает уменьшить риск развития осложнений при диабете второго типа.4) Является хорошим противомикробным средствомСогласно ряду исследований, имбирь обладает противобактериальным эффектом. Он имеет свойство значительно сокращать количество бактерий в организме человека.5) Поддерживает здоровье полости ртаСпособствует замедлению и остановке активности патогенных микроорганизмов, которые вызывают пародонтит, гингивит и прочие заболевания полости рта, десен и зубов.6) Имеет положительное влияние на сексуальную жизньНемногие знают, но имбирь является мощным афродизиаком. Согласно исследованиям, он не только увеличивает сексуальную активность, но и способствует борьбе с бесплодием у мужчин.7) Увеличивает скорость мышленияИсследования показали, что имбирь способствует замедлению изменений коры головного мозга, которые происходят в связи с возрастом. Также употребление таблеток с вытяжкой имбиря всего за два месяца улучшило память добровольцев.