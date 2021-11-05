Ученые связали употребление рыбы со старением мозга

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Французские ученые, выяснили, как на здоровье мозга влияет употребление рыбы.В ходе исследования, научные деятели провели анализ пищевых привычек более 1,5 тысячи человек. Возраст добровольцев стартовал с отметки в 65 лет, причем отмечается, что ранее они не имели проблем с сердцем, сосудами, а также признаков деменции. После этого участники эксперимента прошли процедуру сканирования мозга с помощью МРТ.Как оказалось, в группе, участники которой ели рыбу четыре и более раз в неделю, авторы работы зафиксировали наименьшее количество признаков повреждения мозга.«Это исследование предоставляет доказательства класса II, что у лиц без инсульта или деменции более высокое потребление рыбы связано с более редкими субклиническими сердечно-сосудистыми заболеваниями на МРТ», — сообщили авторы работы.