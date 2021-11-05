Медики из США рассказали, какие виды боли указывают на повышенный "плохой" холестерин

Американские медики, представляющие Национальный институт здоровья, назвали основные виды боли, указывающие на зашкаливающий уровень "плохого" холестерина.

Человеческий организм обычно сигнализирует о проблемах, на которые нужно обратить самое пристальное внимание. Если в той или иной части организма возникает острая боль, то ее нельзя игнорировать. Авторы исследования отмечают, что боли некоторых типов могут быть сигналом высокого уровня "плохого" холестерина в крови.

"Это может быть боль в пояснице, верхней части живота или шее. Кроме того, обеспокоенность должна вызывать боль в грудине, боль в ступнях ног и кистях рук. Это, как правило, болевые ощущения тупой или ноющей природы", — говорят исследователи.

На то, что некоторые виды боли могут указывать на слишком высокий уровень плохого холестерина, намекают результаты нескольких исследований. В частности, к такому выводу пришли сотрудники Национальной медицинской библиотеки Соединенных Штатов Америки, которые обнаружили связь между болевыми ощущениями в пояснице и повышенным холестерином. Ученые проанализировали данные более чем 250 тысяч американцев 45-65 лет, прежде чем получить такой результат. Повышенный холестерин может быть причиной развития разных опасных болезней, поэтому лучше следить за его уровнем.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь