Мы все неправильно ухаживаем за микроволновками
В интернете появилось видео, которое привлекло внимание многих тысяч пользователей. На нём показано, как промывать фильтр для микроволновой печки. Подавляющее большинство пользователей этого гаджета даже не знают о том, что такое устройство в микроволновке существует. Американка продемонстрировала, что фильтр есть, он вынимается и нуждается в регулярной чистке.
В её случае фильтр помещался сверху, но его местоположение изменяется в зависимости от модели. Об этом обязательно содержится информация в инструкции. По словам женщины, данный фильтр необходимо промывать каждые 6 месяцев, хотя большая часть её друзей об этом никогда не слышала. Для того, чтобы прочистить устройство, женщина просто открыла дверцу микроволновки и вытащила фильтр, которая затем промыла водой с мылом.
В коротком видео, которое просмотрели уже более 2,8 млн раз, была показано, насколько грязным является фильтр, который моют раз в полгода. Можно себе представить его состояние, если этот фильтр не промывали ни разу, ведь во многих семьях микроволновки стоят годами и даже десятилетиями. Отметим, что в некоторых печах нет фильтра, который можно вытащить для очистки, но существует множество и таких типов печек, где этот фильтр имеется, и его обязательно нужно промывать.
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