Мы все неправильно ухаживаем за микроволновками

Промываете ли вы фильтр для микроволновой печи? Для большинства людей сама информация о том, что у этой печки существует какой-то фильтр для промывания, станет большой неожиданностью.В интернете появилось видео, которое привлекло внимание многих тысяч пользователей. На нём показано, как промывать фильтр для микроволновой печки. Подавляющее большинство пользователей этого гаджета даже не знают о том, что такое устройство в микроволновке существует. Американка продемонстрировала, что фильтр есть, он вынимается и нуждается в регулярной чистке.В её случае фильтр помещался сверху, но его местоположение изменяется в зависимости от модели. Об этом обязательно содержится информация в инструкции. По словам женщины, данный фильтр необходимо промывать каждые 6 месяцев, хотя большая часть её друзей об этом никогда не слышала. Для того, чтобы прочистить устройство, женщина просто открыла дверцу микроволновки и вытащила фильтр, которая затем промыла водой с мылом.В коротком видео, которое просмотрели уже более 2,8 млн раз, была показано, насколько грязным является фильтр, который моют раз в полгода. Можно себе представить его состояние, если этот фильтр не промывали ни разу, ведь во многих семьях микроволновки стоят годами и даже десятилетиями. Отметим, что в некоторых печах нет фильтра, который можно вытащить для очистки, но существует множество и таких типов печек, где этот фильтр имеется, и его обязательно нужно промывать.