Врач предложил 2-минутное упражнение, помогающее снижать повышенное давление

Одним из лучших коротких упражнений, помогающих снижать высокое кровяное давление, является ходьба по лестнице.Британский врач Майкл Мосли рассказал, что физические упражнения, выполняемые в виде непродолжительных по времени интервалов, помогают улучшать показатели артериального давления. Вместе с другим экспертом, профессором Ольстерского университета Мари Мерфи он сообщил о проводившемся в Японии исследовании, авторы которого изучали эффекты разных по времени пеших прогулок. Оказалось, что наиболее благоприятно на здоровье влияют короткие прогулки, совершаемые несколько раз за день – их позитивный совокупный эффект превосходил то влияние на организм, которое оказывала продолжительная ходьба.По словам доктора Мосли, в идеале интервалы физической активности должны составлять 10 минут. Но врач приветствует и более короткие эпизоды физических нагрузок при условии, что они становятся более интенсивными. В качестве оптимального образца таких упражнений врач предложил 2-минутную ходьбу по лестнице.Был проведен эксперимент с участием медсестер, которых просили подниматься по лестнице пешком минимум 2 минуты каждый день. Оказалось, что даже этого времени хватает, чтобы в состоянии организма произошли положительные изменения. Спустя восемь недель у испытуемых улучшились показатели кровообращения, а также артериального давления.