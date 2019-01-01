COVID-19 почти вдвое повышает риск смерти у пациентов с инфарктом

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Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены повышенному риску осложнений и летальных исходов от COVID-19, и авторы нового крупного исследования выделили еще одну уязвимую группу — пациенты с сердечным приступом.Группа американских ученых собрала данные 82,6 тысячи пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда в 2019 или в 2020 году. Большинство из них перенесли сердечный приступ дома, на работе или в общественном месте. Из них 562 человека были заражены коронавирусом.Анализ клинических исходов показал, что среди тех, кто перенес инфаркт вне больницы, в дальнейшем скончались 15,2% пациентов с COVID-19 и 11,2% человек, которые не были заражены коронавирусом. Самая высокая смертность была в группе пациентов, у которых сердечный приступ случился во время госпитализации с каким-либо состоянием: среди больных COVID-19 скончались 78,5% человек по сравнению с 46,1% без коронавируса.Авторы исследования также обнаружили, что у инфицированных пациентов с большей вероятностью случится остановка сердца. Кроме того, людям с COVID-19 значительно реже проводили коронарную ангиографию (процедура открытия просвета сосудов) по сравнению с пациентами без коронавируса.«Кроме того, пациенты с сердечным приступом и COVID-19 в основном были моложе по сравнению с неинфицированными больными», — сообщили ученые. Они отметили, что им еще предстоит изучить механизм, который повышает риск летального исхода у зараженных людей с инфарктом.