Жимолость – это ягода молодости: все о пользе растения и его плодов

Экзотический фрукт жимолость что это такое?Небольшие темно-синие плоды с белым налетом хорошо знакомы всем любителям летних ягод. Жимолость – латинское название Lon?cera – это род прямостоячих, вьющихся, как лиана, или ползучих кустарников семейства жимолостных. Название растение получило в честь немецкого ботаника и математика Адама Лоницера, жившего в XVI веке. Уникальный кустарник выращивают как декоративную цветущую изгородь в садах, ягоды некоторых сортов – съедобные. Подробно о полезных и вредных свойствах плодов, способах заготовки и употребления читайте в нашей статье.Что это - ягода жимолостьЖимолость имеет уникальную морозоустойчивость. Кусты выдерживают температуру до -50°С, весной зацветают душистыми крупными белыми или розовыми цветками и к середине лета дают урожай сочных ягод.В природе кусты жимолости растут на освещенных опушках леса. Распространены в Европе, в Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. Высота от 1.5 до 4 метров, крона компактная, листья мелкие и опушенные. Часто дикие виды растения сплетаются, создают в лощинах и в долинах рек непроходимые заросли.Ягоды съедобной жимолости – темно-синие, продолговатой формы, сладкие с приятной кислинкой. Внутри сочной мякоти находятся мелкие коричневые семена.На заметку!Красные плоды несъедобные, народное название – "волчья ягода".Химический состав ягод жимолостиЖимолость – это кладезь витаминов и микроэлементов. Плоды называют "ягодами молодости" из-за уникального состава. Полезны листья, молодые веточки и кора кустарника. Их сушат, отваривают и употребляют как мочегонное средство при отеках и болезнях мочеполовой системы.Витамины: А, В, С, РР.Натуральные сахара: фруктоза и сахароза.Органические кислоты: лимонная, фолиевая, кофейная, щавелевая, хлорогеновая.Активные вещества: пектин, каротин, полифенолы, антоцианы, флавоноиды, эпикатехины.Дубильные вещества.Микроэлементы и макроэлементы: натрий – 35 мг, калий –70 мг, кальций –20 мг, магний –21 мг, йод – 90 мкг, фосфор – 35 мг, а также медь, марганец, селен и железо.Витамины и минералы в мякоти ягод жимолости находятся в пропорциях, усиливающих воздействие каждого компонента на организм.Аскорбиновая и никотиновая кислоты приводят в норму артериальное давление, очищают, укрепляют капилляры и стенки сосудов.Достаточно съесть горсть ягод, чтобы восстановить натриево-калиевый баланс.Магний улучшает зрение, фосфор и кальций укрепляют зубы, кости, волосы и делают кожу здоровой.В ягодах содержится редкий микроэлемент медь, который способствует усвоению железа и помогает клеткам крови вырабатывать достаточное количество гемоглобина.Всего 150 граммов спелых ягод покрывают суточную потребность взрослого человека в йоде, это отличная профилактика заболеваний щитовидной железы.На заметку!Ягоды содержат в 2 раза больше витамина С, кальция и фосфора, чем малина и голубика.Калорийность жимолостиДиетологи рекомендуют заготавливать летом впрок ягоды жимолости, чтобы готовить зимой полезные десерты. Плоды питательные, на 75% состоят из воды и практически не содержат углеводов, в отличие от многих сладких ягод, которые нельзя употреблять на диете.В 100 граммах содержится:30 ккал;0 белков;0 жиров;7.7 г углеводов.Большинство врачей, занимающихся проблемами ожирения, рекомендуют ограничивать количество углеводов в рационе. Польза жимолости в низкой калорийности, ягоды почти не содержат сахара, из них можно приготовить много вкусных полезных десертов.Сорта жимолостиНемаловажную роль в селекции растения сыграл Иван Мичурин, под руководством которого было выведено большинство из 200 современных сортов жимолости. Еще 15-20 лет назад садовая культура не была популярной, сейчас многие дачники выращивают ее в садах как декоративное растение и для сбора полезных плодов.Достоинства жимолости:высокая урожайность;простой уход за кустами;самая ранняя витаминная ягода;превосходное народное средство от многих болезней;при заморозке не теряет вкус и полезные свойства.При выборе сорта специалисты советуют обратить внимание на характеристики плодов и кустарника:крупноплодность;отсутствие терпкости;урожайность;осыпаемость;сухой отрыв;зимостойкость;устойчивость к болезням.Некоторые сорта цветут два раза в сезон – весной и осенью, рекомендуется сажать их при умеренно теплом климате.Съедобная жимолость: лучшие сортаГолубое веретено. Невысокие кусты до 1 метра, плоды созревают в начале лета, крупные до 3 сантиметров в длину. Жимолость на вкус кисло-сладкая, ягоды отлично подходят для домашних заготовок. С одного куста можно собрать до 3 килограммов.Золушка. Кусты высотой до 1 метра, плоды созревают в конце июня, ягоды длиной до 2 сантиметров. Плоды очень вкусные, кисло-сладкие с привкусом и ароматом земляники. Высокая урожайность – до 5 килограммов ягод с одного куста.Амфора. Высотой до 1.5 метров кусты с густой раскидистой кроной, с небольшими до 2 сантиметров плодами. Ягоды созревают в конце июня, кисло-сладкие, урожайность с куста до 2 килограммов. Подходят для транспортировки, так как имеют плотную мякоть, их замораживают и делают домашние заготовки.Синяя птица. Кусты высотой до 2 метров, крона овальная и густая. Куст съедобной жимолости раннего созревания в начале июня, ягоды длиной до 2 сантиметров. Мякоть очень сладкая, ароматная и сочная. С одного куста собирают до 3 килограммов ягод.Бакчарский великан. Кусты высотой до 2 метров, с раскидистой кроной. Ягоды созревают в середине июня, длиной до 5 сантиметров. Вкус сладкий, отлично подходят для заморозки и приготовления десертов.Декоративная жимолость: лучшие сортаЖимолость японская. Кусты высотой до 2 метров цветут с конца мая и до середины осени ароматными ярко-белыми цветками. Растение неприхотливо в уходе, требует обрезки раз в 2-3 года для формирования кроны, любит влажную почву и хорошо растет на освещенных участках сада.Каприфоль. Эта жимолость – вьющаяся лиана, побеги которой переплетаются и достигают в высоту до 6-7 метров. Цветет с середины мая по конец июля, цветки белые с пурпурным оттенком, издают восхитительный медовый аромат, который усиливается вечером. Рекомендуется высаживать кусты на освещенных участках сада, растение неприхотливое в уходе, морозо- и засухоустойчивое.Польза жимолостиПрирода создала ягоду с богатым составом полезных веществ. Моносахара, дубильные вещества, оптимальное сочетание витаминов и микроэлементов делают плоды жимолости превосходной альтернативой многим популярным ягодам.Свежие плоды превосходно переносят заморозку и не теряют вкусовых и полезных качеств при размораживании до следующего сезона сбора.Некоторые сорта жимолости используют для приготовления вкусного вина и наливок.Горсть свежих ягод утром натощак перед едой помогает усилить секрецию желудка и способствует быстрому перевариванию пищи.Сок полезно пить людям с плохим зрением для укрепления глазного нерва и при лечении некоторых заболеваний глаз.Ванны с добавлением отвара из веток жимолости расслабляют, снимают боль в суставах и крепатуру в мышцах после тренировки.Регулярное употребление свежих ягод помогает похудеть, они не содержат сахара, но отлично утоляют аппетит.Мочегонное свойство отвара из листьев помогает избавиться от отеков в ногах после неудобной обуви.Жимолость – великолепный медонос. Мед, собранный с плантации кустарника, имеет насыщенный вкус и не сахарится на протяжении года.Совет!При аллергии на цитрусовые рекомендовано есть свежие ягоды или блюда из них для профилактики простуд и авитаминоза.Для мужчинМужское здоровье требует определенных витаминов и микроэлементов, которые есть в плодах жимолости. Для поддержки активного образа жизни нужно включать в рацион свежие ягоды или блюда из них. Максимальная польза – в соке и смузи, которые можно приготовить из размороженных плодов.Полезные свойства жимолости для мужчин:повышает уровень тестостерона благодаря высокому содержанию селена;положительно влияет на здоровье половой системы;повышает качество и объем семенной жидкости;укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему;очищает сосуды и снижает уровень плохого холестерина;улучшает метаболизм и пищеварение при избытке жирной пищи.Рекомендуется 2-3 раза в неделю съедать стакан свежих ягод. Можно приготовить сок или взбить плоды блендером с творогом, как полезный белковый завтрак перед походом в фитнес-зал.Для женщинВ старину ягоды жимолости называли "молодильными". Регулярное употребление свежих плодов или блюд из них улучшает женское здоровье и способствует сохранению молодости. Многие девушки регулярно соблюдают диеты, сочные плоды не содержат углеводов и калорий, их можно есть, не боясь поправиться.Полезные свойства жимолости для женщин:ягоды употребляют во время климакса для улучшения настроения, ослабления вспыльчивости и укрепления нервной системы;витамин С в сочетании с кальцием укрепляет кожу, волосы и ногти, возвращая им природную красоту;свежие и замороженные ягоды – отличная основа для приготовления диетических десертов без добавления сахара;отвары и настои улучшают состояние кожи при акне и высыпаниях;клетчатка в мякоти очищает кишечник от шлаков, ускоряет метаболизм при диетах;во время беременности рекомендуется есть ? стакана свежих ягод ежедневно для предотвращения анемии.Заготавливайте на зиму и сушеные ягоды, из них получаются вкусные витаминные компоты.Для детейДетский организм во время активного роста требует ежедневно большого количества витаминов и микроэлементов. В составе ягод жимолости – сбалансированный набор необходимых полезных веществ.Рекомендуется детям с 3-х лет давать ежедневно ? стакана свежих плодов, перетертых с сахаром. Также полезны компоты, кисели, смузи и десерты из ягод. Они богаты витамином С, что особенно важно в осенний период для профилактики простудных заболеваний и весной против авитаминоза.Совет!Ягоды жимолости не содержат глюкозы и имеют низкий гликемический индекс, их рекомендуется есть при сахарном диабете. При регулярном употреблении плоды стимулируют выработку инсулина и улучшают обмен веществ.Вред жимолостиПригодными для еды считаются только ягоды темно-синего цвета с белым налетом плодовых сортов. Красные и розовые ядовитые, их категорически запрещено употреблять во избежание сильного отравления.Противопоказания к употреблению жимолостиНе рекомендуется употреблять ягоды жимолости при таких заболеваниях:гипотония;камни в почках и желчном пузыре;эрозия 12-перстной кишки;язва желудка;гастрит.Рекомендованная суточная норма свежих ягод – не более 100 граммов.Советы по сбору жимолостиЯгоды жимолости созревают несколько раз за сезон. В зависимости от сорта, спелость наступает с конца мая и до конца июня.Первыми созревают плоды, висящие на краях веток, затем расположенные в глубине кроны.Созревшие ягоды выделяют красный сок, который красит руки и одежду.Удобнее всего поднести глубокую миску к ветке, слегка тряхнуть, чтобы спелые плоды отсоединились от плодоножек и посыпались в посуду.Быстро собрать урожай можно с помощью обычного зонта. Раскройте, зацепите ручкой за центральную ветку и несильно потрусите. Большинство спелых ягод осыплется, остальные осторожно сорвите вручную.Совет!При сборе учитывайте осыпаемость, подстелите под куст покрывало или клеенку, чтобы ягоды не падали на землю.Как хранить жимолостьСобранный урожай необходимо тщательно перебрать, мятые плоды отделить от целых. Тщательно промыть под проточной водой, расстелить на покрывало и высушить. Мыть ягоды не обязательно, если на них нет пыли, и вы собирали их вручную. Рекомендуется хранить собранные плоды не дольше 3 суток при температуре от 2 до 5°С в холодильнике на нижней полке или в погребе.ЗаморозкаСухие плоды очистить от плодоножек. Высыпьте на большую плоскую миску или на специальный поддон для замораживания и установите самую низкую температуру в морозилке. Через 3 часа расфасуйте по пакетам или контейнерам. Храните при температуре -18°С и ниже до 1 года.Совет!Оригинальный способ заморозки полуфабриката – пюре из жимолости с сахаром. В блендере взбейте ягоды с сахаром по вкусу, расфасуйте в пакеты. Используйте как начинку в пироги или для смузи.СушкаУдобнее всего использовать специальную сушилку. Подготовленные ягоды высыпьте на решетки, установите температуру 50°С и сушите 5-6 часов, периодически меняя местами поддоны.В духовке установите температуру 50°С. Противень застелите пергаментной бумагой, в один слой насыпьте ягоды. Приоткройте дверцу, сушите 5-6 часов.Если лето жаркое, противень с ягодами вынесите на балкон или чердак, прикройте марлей и сушите 4-5 дней.Лечебные свойства жимолостиПолезные свойства жимолости известны с давних времен. Ягоды, первые зеленые листья, молодые побеги и кора кустарника издавна используются в народной медицине как мочегонное и общеукрепляющее средство.Применение жимолости в народной медицинеНародные целители собирали спелые ягоды жимолости на опушках леса и полянах. Созревшие на солнце плоды содержат много сока и слаще, чем те, что растут в тени. Из них готовят настои, отвары и мази для лечения многих заболеваний:настой веток и листьев помогает при лечении туберкулеза;отвар из свежих ягод восстанавливает силы после длительной болезни, его дают пить лежачим больным;свежий сок заживляет лишаи и трофические язвы на коже;настой из сушеных ягод помогает при инфекциях в горле, снимает боль при ангине;отвар цветков и побегов лечит "ячмень" на глазах;компот из свежих ягод помогает стабилизировать давление и избавляет от головных болей;настой из сушеных ягод с добавлением меда лечит простуду и ОРЗ;свежие ягоды улучшают циркуляцию крови и укрепляют капилляры;компоты и отвары полезны женщинам во время менструации для восполнения потерь крови.Важно!Самолечение опасно для вашего здоровья! Перед употреблением ягод, побегов и коры жимолости проконсультируйтесь с врачом.Жимолость в косметологииВ качестве сырья для производства косметики используют душистые цветы, бутоны, листья и стебли. Особенно популярна жимолость японская. Многие корейские косметические марки производят лосьоны, тоники, крема, скрабы, пилинги и патчи с маслом и экстрактом, полученными из растения.Масло жимолостиПроизводят способом паровой дистилляции бутонов и цветков.Полезные свойства и применение:увлажняет, питает сухую кожу, лечит акне, угревую сыпь, прыщи и кожные инфекции;используется в изготовлении парфюмерии;применяется при производстве лечебной косметики по уходу за сухими и окрашенными волосами;входит в состав мыла, ароматических масел для тела, лосьонов и других SPA-продуктов.Экстракт жимолостиПолучают методом перегонки с водяным паром, продукт не содержит красителей и имеет выраженный аромат.Полезные свойства и применение:обладает заживляющим воздействием, применяется для лечения рубцов после угрей;очищает кровь и лимфу от продуктов интоксикации;защищает от кожу от бактерий и снижает появление воспалений;снижает зуд и покраснение после солнечных ожогов;входит в состав средств с SPF-фильтром;используется в изготовлении anti-age косметики.Масло и экстракт жимолости имеют выраженный антигистаминный эффект, широко применяются в лечении кожной сыпи, экземы и аллергического дерматита.На заметку!Косметика на основе жимолости применяется в SPA-салонах на сеансах ароматерапии.Применение в кулинарииКисло-сладкие ягоды жимолости – превосходная основа для приготовления легких освежающих десертов. Если вы на диете, вместо сахара возьмите заменитель по вкусу.Что можно приготовить из ягод жимолости:компоты – как свежие, так и заготовки на зиму, готовьте по классическому рецепту, добавив для пикантности кардамон или гвоздику;желе – из свежего сока и желатина готовят вкусное витаминное желе;начинку для пирогов – отварите свежие или замороженные ягоды в сахарном сиропе, добавьте по вкусу ваниль и используйте по рецепту;варенье – соотношение сахара и витаминных ягод жимолости 2:1, варите по классической технологии;конфитюр – протертые через сито ягоды отварите с сахаром, добавьте лимонную кислоту по вкусу, десерт подавайте холодным;кисель – из свежего сока и крахмала получается вкусный витаминный кисель;соус к мясу – возьмите за основу классический рецепт "Ткемали", замените сливы кислыми ягодами жимолости.Совет!Приготовьте "сухое" варенье без варки, сохранив по максимуму витамины. Сахар и ягоды в пропорции 2:1 взбейте блендером, доведите до температуры 70°С, разлейте по стерилизованным банкам, остудите и храните в холодильнике.