Названы симптомы передозировки витамина D, которая может быть очень вредна

В холодное, обделенное солнечным светом время года рекомендуется прием добавок с витамином D, однако его передозировка может оказаться очень вредной для организма.Витамин D называется врачами ключевым питательным веществом, которое помогает организму усваивать кальций и укреплять кости. Его дефицит сопряжен с нарушениями развития костной ткани, ведущими к рахиту у детей, и болям в костях из-за остеомаляции у взрослых людей.Также витамин D считается «солнечным» – его выработка человеческим организмом осуществляется под действием солнечного света. Поэтому с конца осени и по март включительно – когда солнца за окном очень мало – считается нужным принимать витамин дополнительно. В особенности людям, которые проводят много времени в помещении.Но в то же время важно не допустить передозировки витамина D, которая может быть очень вредна. По данным британской NHS (Национальная служба здравоохранения), заявляет, что прием слишком большого количества добавок витамина D в течение длительного периода времени может привести к накоплению слишком большого количества кальция в организме, что вызывает нарушения в тех же костях, а также почках, сердце.Специалисты указывают на то, что передозировка витамина D с потенциально токсичным эффектом обычно вызывается именно неумеренным употреблением добавок с ним, а не питанием или пребыванием на солнце.Врачами клиники были названы симптомы передозировки витамина D.Тошнота и рвота.Резко выраженная слабость.Частое мочеиспускание.Эксперты предупреждают, что токсичность витамина D в условиях длительной передозировки может «прогрессировать до боли в костях и проблем с почками, таких как образование кальциевых камней».