Ученые рассказали о минусах средиземноморской диеты

Большинство медиков и простых людей считают средиземноморскую диету идеалом диетического питания. Учеными из норвежского Университета Осло был выявлен значительный недостаток у подобного рациона питания.Так называемая средиземноморская диета подразумевает под собой употребление рыбы, фруктов, овощей, цельных злаков и орехов в больших количествах. Употребление красного мяса и молочных продуктов сводится к минимуму. Специалисты отмечают, что пусть рыба в большинстве своем содержит небольшое количество загрязняющих веществ, но овощи, фрукты и зерно могут накопить в себе множество вредных веществ и вобрать в себя большое количество пестицидов.Специалисты заявили, что преобладающее питание продуктами, выращенными с применением пестицидов, способствует нарушениям в работе иммунной системы. К таким выводам ученые пришли благодаря сравнению влияния различных диет на добровольцах.В качестве добровольцев пригласили жителей Великобритании. Их выбрали благодаря тому, что большая их часть соблюдает «западную» диету, которая подразумевает под собой употребление жирной пищи, большого количества мяса и сладкого.Испытуемых попросили заполнить анкету, указав все съеденные продукты за неделю. Далее они сдали ряд анализов и отправились на ферму. Жили они там две недели и были разделены на две группы. Первая группа употребляла продукты с наличием пестицидов, вторая группа питалась органическими продуктами. После чего они повторно сдали анализы.В результате исследования выяснилось, что в моче первой группы было в три раза больше вредных веществ, чем при соблюдении «западной» диеты. В моче добровольцев второй группы уровень вредных веществ, наоборот, снизился на 90%.