Ученые рассказали о минусах средиземноморской диеты
Так называемая средиземноморская диета подразумевает под собой употребление рыбы, фруктов, овощей, цельных злаков и орехов в больших количествах. Употребление красного мяса и молочных продуктов сводится к минимуму. Специалисты отмечают, что пусть рыба в большинстве своем содержит небольшое количество загрязняющих веществ, но овощи, фрукты и зерно могут накопить в себе множество вредных веществ и вобрать в себя большое количество пестицидов.
Специалисты заявили, что преобладающее питание продуктами, выращенными с применением пестицидов, способствует нарушениям в работе иммунной системы. К таким выводам ученые пришли благодаря сравнению влияния различных диет на добровольцах.
В качестве добровольцев пригласили жителей Великобритании. Их выбрали благодаря тому, что большая их часть соблюдает «западную» диету, которая подразумевает под собой употребление жирной пищи, большого количества мяса и сладкого.
Испытуемых попросили заполнить анкету, указав все съеденные продукты за неделю. Далее они сдали ряд анализов и отправились на ферму. Жили они там две недели и были разделены на две группы. Первая группа употребляла продукты с наличием пестицидов, вторая группа питалась органическими продуктами. После чего они повторно сдали анализы.
В результате исследования выяснилось, что в моче первой группы было в три раза больше вредных веществ, чем при соблюдении «западной» диеты. В моче добровольцев второй группы уровень вредных веществ, наоборот, снизился на 90%.
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