Лечение аутоиммунных заболеваний — натуральные средства, питательные вещества, витамины и диета

Аутоиммунные заболевания - это недуги, при которых иммунная защита, которая должна атаковать вирусы и бактерии, ошибочно атакует здоровые клетки вашего организма. Достоверно причины и механизмы подобных болезней неизвестны.Лечение аутоиммунных заболеваний - сложная тема, поскольку согласно традиционной медицине эти заболевания неизлечимы. Однако есть теории, согласно которым вы можете эффективно облегчить или даже вылечить некоторые аутоиммунные заболевания с помощью некоторых добавок и изменений в диете.Как победить аутоиммунные заболеванияАутоиммунные заболевания - это заболевания, при которых ваша иммунная система, которая обычно атакует захватчиков, таких как вирусы и бактерии, по ошибке атакует здоровые клетки вашего собственного тела. Почти 4 процента людей во всем мире подвержены влиянию одного из более чем 100 различных аутоиммунных заболеваний, наиболее частыми из которых являются диабет 1 типа, рассеянный склероз, болезнь Крона, ревматоидный артрит, волчанка, псориаз и склеродермия. Женщины составляют не менее 85% пациентов с тиреоидитом , системным склерозом, системной красной волчанкой и болезнью Шегрена.Точные причины и механизмы аутоиммунных заболеваний до сих пор неизвестны. Однако, поскольку эпидемиологические данные показывают неуклонный рост аутоиммунных заболеваний в западных обществах в последние десятилетия, некоторые исследователи предполагают более сильное влияние факторов окружающей среды, а не генетических факторов на развитие аутоиммунных заболеваний, чем считалось ранее. Некоторые аутоиммунные заболевания поражают только один орган (например, диабет 1 типа поражает поджелудочную железу), в то время как другие (например, системная красная волчанка (СКВ)) поражают все тело.Хотя современная медицина не может полностью вылечить большинство аутоиммунных заболеваний, можно контролировать симптомы и жить практически полной жизнью с этим заболеванием. Однако существуют также теории о естественном лечении аутоиммунных заболеваний, согласно которым вы можете полностью вылечить или хотя бы облегчить аутоиммунные заболевания с помощью добавок и простых изменений в рационе.Возможные причины, факторы риска и группы риска аутоиммунных заболеваний - почему иммунная система атакует ваши собственные здоровые клетки?Иммунная система обычно может отличить чужеродные клетки от ваших собственных. Однако в случае аутоиммунного заболевания ваша иммунная система ошибочно считает часть тела, например суставы, кожу, нервы, щитовидную железу, надпочечники или клетки крови, чужеродными.Следовательно, он посылает аутоантитела (белки), чтобы атаковать ваши собственные здоровые клетки. Среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, почему иммунная система, которая предназначена для защиты людей от вирусов и патогенов, будет вести себя таким образом и атаковать собственные здоровые клетки человека.Однако существуют различные теории, и было замечено, что некоторые люди могут иметь более высокий риск развития аутоиммунного заболевания, чем другие:Пол. Было замечено, что женщины страдают аутоиммунными заболеваниями примерно в два раза чаще (6,4% женщин против 2,7% мужчин), чем мужчины. Но почему так? По словам доктора Гандри, одно из возможных объяснений состоит в том, что иммунная система женщины должна быть способна делать две совершенно противоположные вещи. Во-первых, всегда следите за патогенами, такими как бактерии, вирусы и паразиты, но в то же время сосредоточьтесь на полном игнорировании самого крупного паразита всех времен во время беременности. По словам доктора Стивена Гандри, именно эта двойная роль, наряду с рядом других факторов, может способствовать нарушению иммунной системы у женщин.Возраст. У женщин аутоиммунное заболевание часто начинается в возрасте от 15 до 44 лет.Этническая группа. Некоторые аутоиммунные заболевания чаще встречаются в определенных этнических группах. Например, волчанка поражает афроамериканцев и латиноамериканцев больше, чем европеоидов.Генетика. Некоторые аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз (РС), а также волчанка, как правило, передаются по наследству. Это не означает, что все члены семьи страдают одним и тем же заболеванием, но они могут унаследовать предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям.Среда. Поскольку распространенность аутоиммунных заболеваний быстро увеличивается, исследователи полагают, что факторы окружающей среды, такие как воздействие химикатов, тяжелых металлов или растворителей и инфекции, также могут увеличивать риск развития аутоиммунных заболеваний.Питание. Хотя это еще не научно доказано, исследователи подозревают, что «западная диета» может быть еще одним важным фактором риска развития аутоиммунного заболевания. Это связано с тем, что обработанные продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут быть связаны с воспалением в организме, что, в свою очередь, может вызвать иммунный ответ.Глютен и лектины в пище. Большинство считает, что аутоиммунные заболевания являются результатом атаки иммунной системы на собственные клетки человека. Однако, по словам доктора Стивена Гандри, настоящей причиной этого может быть ложная идентификация, когда иммунные клетки атакуют белки организма, поскольку они очень похожи на белки в лектинах. Результат - нападение на себя из-за молекулярного сходства. По его мнению, это классическая стратегия растений, которая заставляет хищников (в данном случае людей) страдать или иным образом побуждает этих хищников есть что-нибудь еще, потому что эти растения не хотят, чтобы их ели. Аутоиммунные заболевания трудно понять именно потому, что до сих пор их неправильно понимали и неправильно лечили.Измененный микробиом. В связи с распространением нашей современной пищи, некоторых лекарств, таких как Адвил и Алив, и антибиотиков (как во время лечения, так и при употреблении в пищу мяса животных, которым вводили антибиотики), наш микробиом полностью изменился, в результате чего аутоиммунные заболевания стали более распространенными. чем когда-либо прежде.Гипотеза гигиены. Согласно этой гипотезе, малое воздействие грязи или всевозможных бактерий и микробов полезно для развития нашей иммунной системы. Однако из-за антисептиков, антибактериальных чистящих средств и вакцин дети сегодня не подвергаются такому количеству микробов, как раньше. Поэтому некоторые исследователи подозревают, что отсутствие контакта с микробами может сделать их иммунную систему склонной к чрезмерной реакции на безвредные вещества.Натуральное лечение, лечебные травы, питательные вещества, витамины и диета при аутоиммунных заболеванияхПоскольку традиционная медицина не может справиться с аутоиммунными заболеваниями и эффективно лечить их, многие пациенты обращаются к изменению диеты и образа жизни, поскольку это то, что они действительно могут контролировать. По словам доктора Стивена Гандри, который лечил эти тяжелые случаи на протяжении всей своей карьеры, аутоиммунные заболевания могут иметь свои корни в нашем кишечном микробиоме.По его словам, факторы окружающей среды и питание влияют не только на гены человека, но и на гены нашего микробиома. Эти триллионы бактерий и вирусов живут в кишечнике и коже. Как его собственные исследования, так и работы других показывают, что питание, добавки, окружающая среда и даже свет оказывают сильное влияние на активацию генов микроорганизмов, живущих в кишечнике.Люди - это суперорганизмы, симбиотическая живая смесь, которая постоянно получает информацию из окружающей среды и манипулирует как нашими человеческими генами, так и генами бактерий и вирусов в ответ на эту информацию.Поскольку бактериальные и вирусные гены составляют 99 процентов наших комбинированных генов (у нас только 1% человеческих генов и 90% человеческих клеток), все, что происходит с нами, начинается в кишечнике.По словам доктора Стивена Гандри, он еще не видел аутоиммунного заболевания, симптомы которого нельзя было бы временно устранить или облегчить (ремиссия) или полностью вылечить с помощью добавок и простых диетических изменений.После многих лет исследований десятков тысяч пациентов, лечения их диетами и добавками и отслеживания их изменений (частично через кровь), доктор Стивен Гандри считает, что добавки важны, но первым шагом в любой программе лечения является устранение продукты, которые могут вызывать проблему. Поэтому важную роль играет не только то, что вы едите, но и то, что вы не едите.По словам доктора Стивена Гандри, аутоиммунное заболевание возникает из кишечника, а также лечение аутоиммунного заболевания должно начинаться с кишечника. Поэтому, если у вас аутоиммунное заболевание, вылечите кишечник, и это заболевание пройдет.Хотя лечение каждого аутоиммунного заболевания может отличаться, мы перечислим общие рекомендации доктора Стивена Гандри по естественному лечению и облегчению аутоиммунных заболеваний:1. Потребляйте достаточно витамина DПроверьте уровень витамина D. Если ваш уровень витамина D ниже нормы, продолжайте принимать витамин D как минимум до 70 нг / мл, а еще лучше - до 100 нг / мл. По словам доктора Стивена Гандри, большинству людей следует принимать не менее 5000 международных единиц (МЕ) витамина D3 в день, но людям с аутоиммунным заболеванием следует начинать с 10000 МЕ в день. Хотя общеизвестно, что такие количества могут вызывать побочные эффекты и токсичность, доктор Стивен Гандри говорит, что он еще не видел никаких токсических симптомов среди своих пациентов. Вы можете приобрести качественный витамин D здесь .2. Избегайте продуктов, содержащих глютен и лектиныПо словам доктора Стивена Гандри, некоторые из самых больших пищевых ловушек часто связаны с употреблением так называемой здоровой пищи, которую люди никогда не должны есть. Как бы трудно в это поверить, говорит он, некоторые растения не хотят быть съеденными, потому что они первыми появились на Земле! Поэтому они защищают себя, помещая в свои листья и семена белки, называемые лектинами. Глютен на сегодняшний день является самым известным лектином, но большинство людей не знают, что он на самом деле имеет довольно незначительный эффект и что большинство питательных веществ, потребляемых вместо продуктов, содержащих глютен, содержат гораздо худшие лектины. Половина его пациентов с аутоиммунным заболеванием ранее избегали глютена, но полностью не выздоравливали, пока другие лектины не были удалены из их ежедневного меню.Например, бобы, арахис, чечевица, баклажаны, фрукты, киноа, кукуруза, бобовые, картофель, помидоры, перец и т. Д. Полны лектинов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 20-30 процентов всех пищевых отравлений в Соединенных Штатах связаны с лектинами в недостаточно приготовленных бобах. Так что действительно кажется, что некоторые растения просто не хотят, чтобы их семена были съедены. Приготовление фасоли снижает количество лектина, хотя некоторые из них остаются. Поэтому в дополнение к тесту на витамин D попросите своего врача назначить тест на уровень адипонектина и TNF-альфа. Если любой из них повышен (адипонектин больше 16, TNF Alpha 2,9 или выше), рассмотрите возможность отказа от основных продуктов, содержащих лектин, в будущем.3. Употребляйте пребиотические продуктыВаша микробиома любит пребиотики. Пребиотики - это в основном растворимые волокна и устойчивые крахмалы, которые не перевариваются кишечными ферментами. Но это именно та пища, которая нужна нашим кишечным приятелям для развития и роста. Более того, чем больше вы едите такую ??хорошую пребиотическую пищу, тем меньше вероятность преобладания вредных бактерий, потому что они не смогут переваривать эти пребиотики. Пребиотические продукты включают, например, лук, чеснок, лук-порей, листья одуванчика (которые можно использовать в салатах), спаржу, бананы и яблоки.4. Ешьте продукты, содержащие полифенолыВы и ваш микробиом зависят от растительных соединений, называемых полифенолами. Это темные пигменты в ягодах, шоколаде и кофейных зернах, которые воздействуют как на вас, так и на гены вашего микробиома, чтобы улучшить ряд маркеров воспаления. Экстракт виноградных косточек, пикногенол (природный антиоксидант, производимый из коры французской морской сосны), куркума и экстракт зеленого чая являются очень хорошими источниками полифенолов и для естественного лечения аутоиммунных заболеваний. Вы также можете ежедневно есть кусок темного шоколада (не менее 72 процентов). Действительно хорошее оливковое масло также является прекрасным источником полифенолов.Наиболее распространенные аутоиммунные заболевания1. Диабет 1 типаПри диабете 1 типа антитела иммунной системы атакуют и разрушают клетки поджелудочной железы, продуцирующие гормон инсулин. Без необходимого количества инсулина глюкоза накапливается в кровотоке, а не попадает в клетки. Это накопление глюкозы в крови называется гипергликемией (технический термин, обозначающий высокий уровень глюкозы в крови ( уровень сахара в крови )). Высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и органы, такие как сердце, почки, глаза и нервы. Людям с диабетом 1 типа для выживания необходимы инъекции инсулина.2. Ревматоидный артрит (РА)Ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда иммунная система вашего организма по ошибке посылает антитела в подкладку ваших суставов и атакует собственные здоровые ткани тела. У некоторых людей это заболевание может поражать не только суставы, но также может поражать другие системы организма, включая глаза, кожу, легкие, кровеносные сосуды и сердце.Ревматоидный артрит поражает слизистую оболочку суставов и вызывает болезненный отек, который в конечном итоге может привести к эрозии костей, деформации суставов и физическим недостаткам. Хотя новые типы лекарств значительно улучшили варианты лечения, в дополнение к лекарствам вы можете найти облегчение также в методах лечения естественных аутоиммунных заболеваний, таких как изменение диеты, домашние средства и некоторые добавки.3. Псориаз и псориатический артритПсориаз - это распространенное хроническое заболевание кожи, которое вызывает выпуклые красные чешуйчатые пятна (обычно с серебристо-белыми чешуйками налета) на коже и встречается примерно у 2–2,6% населения США. Это кожное заболевание ускоряет жизненный цикл клеток кожи. Это заставляет клетки кожи слишком быстро размножаться и быстро накапливаться на поверхности кожи. Псориаз может принимать различные формы, каждая со своими симптомами и степенью серьезности. Например, псориаз часто рассматривается только как заболевание кожи, однако он также может вызывать псориатический артрит, который поражает около 30% людей с псориазом и вызывает отек, скованность и боль в суставах.Пациенты с псориазом часто страдают заболеванием печени и недостатком желчных кислот, ослабленным кишечным барьером или синдромом проницаемой кишки. Следовательно, может быть много различных сопутствующих заболеваний. Обычное лечение может быть очень полезным. Однако иногда это не единственное решение или дает только непостоянный эффект, так как не устраняет причину заболевания. Таким образом, существует множество естественных средств для улучшения вашего общего состояния здоровья от этого заболевания, и псориазная диета является одним из них.4. Волчанка (системная красная волчанка, или СКВ)Волчанка считается хроническим заболеванием, вызывающим воспаление соединительных тканей. Однако причины волчанки неизвестны. Она может повлиять на любой орган вашего тела, включая почки, суставы, легкие, стенки кровеносных сосудов, сердце и т. Д. Волчанка часто имитирует симптомы некоторых других заболеваний, таких как усталость, боль в суставах, отек, сыпь и лихорадка. Симптомы волчанки могут варьироваться от человека к человеку в зависимости от самого слабого места человека.У одних будет больше внешних симптомов, таких как сыпь на коже, у других болезнь проявляется внутренне. Около 1,5 миллиона человек в США страдают той или иной формой волчанки, в том числе некоторые известные художники. Заболевание чаще встречается у женщин (90% больных волчанкой - женщины), и особенно у молодых женщин. Также риск заболевания выше, если болезнь ранее возникала в семье.5. Рассеянный склероз (РС), также известный как диссеминированный энцефаломиелитРС - потенциально инвалидизирующее, демиелинизирующее заболевание, при котором защитное покрытие нервных клеток спинного и головного мозга подвергается атаке со стороны иммунной системы и повреждается. Демиелинизирующие заболевания - это состояния, при которых повреждается миелин, изолирующая оболочка, окружающая нервные клетки, в вашей центральной нервной системе. Это повреждение миелина нарушает способность частей нервной системы передавать сигналы между мозгом и остальным телом. РС имеет широкий спектр признаков и симптомов, включая физические, психические, а иногда и психические проблемы.Некоторые симптомы могут включать онемение, мышечную слабость, двоение в глазах, слепоту на один глаз, проблемы с равновесием и проблемы с ходьбой, ощущениями или координацией. РС имеет несколько форм. Каждая форма прогрессирует с разной скоростью, при этом новые симптомы возникают либо в виде отдельных приступов (рецидивирующие формы), либо со временем накапливаются (прогрессирующие формы). Между приступами симптомы могут полностью исчезнуть. Тем не менее, стойкие неврологические проблемы часто остаются, особенно по мере прогрессирования болезни. Около 50% пациентов с РС нуждаются в помощи при ходьбе в течение 15 лет после начала заболевания.6. Болезнь ГрейвсаБолезнь Грейвса - это заболевание, которым страдает примерно 1 человек из 200, и оно является наиболее частой причиной гиперактивности щитовидной железы ( гипертиреоза ). Значит, при болезни ГрейвсаВаша иммунная система атакует щитовидную железу в области шеи и заставляет ее производить намного больше гормонов щитовидной железы, чем на самом деле требуется вашему организму. Щитовидная железа - это железа в форме бабочки, которая расположена на передней части шеи ниже кадыка. Он контролирует ваш метаболизм с помощью нескольких гормонов, которые вырабатываются щитовидной железой. Эти гормоны сообщают клеткам вашего тела, сколько энергии нужно использовать. Таким образом, гормоны щитовидной железы влияют практически на все органы вашего тела. Даже то, как бьется твое сердце. Таким образом, слишком много гормонов щитовидной железы может вызвать такие симптомы, как учащенное сердцебиение, нервозность, потеря веса и непереносимость тепла.Без лечения гипертиреоз может привести к серьезным осложнениям со стороны сердца, костей, мышц, менструального цикла, фертильности и вызвать проблемы со здоровьем как у матери, так и у ребенка во время беременности. Грейвса Болезнь также может повлиять на ваши глаза (также называемого Грейвс болезнь глаз, офтальмопатия Грейвса или Грейвса офтальмопатию ), которое происходит примерно в 30% тех, у кого есть болезнь, или / и кожи (Грейвс Грейвса дермопатия). Болезнь Грейвса - серьезное заболевание, и его необходимо лечить у вашего лечащего врача. Однако наряду с обычным лечением вам могут помочь некоторые витамины, изменения образа жизни ,домашние средства и изменения в диете.7. Тиреоидит Хашимото, также называемый болезнью ХашимотоТиреоидит Хашимото - это заболевание, при котором иммунная система атакует вашу щитовидную железу и вызывает замедление выработки гормона щитовидной железы до дефицита. Воспаление от болезни Хашимото (хронический лимфоцитарный тиреоидит) часто приводит к недостаточной активности щитовидной железы. Таким образом, болезнь Хашимото является наиболее частой причиной гипотиреоза (недостаточной активности щитовидной железы). Симптомы болезни Хашимото в основном включают усталость, отек щитовидной железы (зоб), увеличение веса, выпадение волос и чувствительность к холоду.Как правило, он поражает женщин среднего возраста, но может также встречаться и у детей, и у мужчин и женщин любого возраста. Лечение болезни Хашимото с помощью заместительной терапии гормоном щитовидной железы обычно простое и эффективное. Кроме того, вы можете найти некоторую помощь в возможностях лечения естественных аутоиммунных заболеваний, таких как альтернативная медицина , диета Хашимото и некоторые добавки.8. Воспалительное заболевание кишечникаВоспалительное заболевание кишечника (ВЗК) - это термин для обозначения двух состояний, вызывающих воспаление слизистой оболочки кишечной стенки. Это продолжительное и непрерывное воспаление приводит к повреждению желудочно-кишечного тракта. В дополнение к традиционной медицине вам могут помочь также некоторые методы лечения естественных аутоиммунных заболеваний, такие как изменение диеты и прием некоторых добавок. Каждый тип ВЗК поражает разные части желудочно-кишечного тракта:Язвенный колит. Поражает слизистую оболочку толстой кишки (ободочной кишки) и прямой кишки.Болезнь Крона. Может воспалить любую часть желудочно-кишечного тракта (от рта до ануса). Чаще всего поражается часть тонкой кишки перед толстой / толстой кишкой.9. Болезнь Аддисона, также называемая надпочечниковой недостаточностьюБолезнь Аддисона - это необычное заболевание, которое поражает надпочечники (расположенные чуть выше почек), которые вырабатывают гормоны кортизол и альдостерон, а также андрогенные гормоны. Следовательно, при болезни Аддисона, когда поражены надпочечники, ваше тело больше не производит достаточного количества этих гормонов, таких как кортизол и, часто, также альдостерон. Дефицит кортизола может влиять на то, как организм использует и хранит углеводы и сахар (глюкозу).Недостаток альдостерона приведет к потере натрия и избытку калия в кровотоке. Симптомы болезни Аддисона включают низкий уровень сахара в крови, слабость, утомляемость и потерю веса.10. Синдром Шегрена (SjS, SS)Это длительное аутоиммунное заболевание, которое влияет на производящие влагу (слезные и слюнные) железы организма. Эти железы обеспечивают смазку глаз и рта. Синдром Шегрена также часто серьезно влияет на другие системы органов, такие как почки, легкие и нервную систему. Основные симптомы - сухость в глазах и во рту, утомляемость и боль. Характерные симптомы синдрома Шегрена включают сухость в глазах и во рту, но также могут поражать кожу и суставы.11. Myasthenia gravis (MG).Миастения - длительное нервно-мышечное аутоиммунное заболевание. Он влияет на нервные импульсы, которые помогают мозгу контролировать мышцы, и вызывает разную степень слабости скелетных мышц. Слабость усиливается при физической активности и улучшается при отдыхе. Чаще всего поражаются мышцы, контролирующие движения лица, глаз, открывание век и глотание. Это может привести к опущению век, двоению в глазах, затруднениям при разговоре и проблемам с ходьбой.12. Аутоиммунный васкулит, также называемый васкулитомПри васкулите иммунная система атакует кровеносные сосуды. Это вызывает воспаление и сужение кровеносных сосудов (артерий, вен и капилляров), следовательно, через них проходит меньше крови. Поскольку эти сосуды переносят кровь к сердцу и органам и от них, сильное сужение кровеносных сосудов может привести к повреждению органов или смерти. Это заболевание может влиять на любой орган, поэтому симптомы сильно различаются и могут возникать практически в любом месте тела.13. Пагубная анемияЭто заболевание, при котором организм не может вырабатывать достаточно здоровых эритроцитов из-за недостатка витамина B12. Этот витамин естественным образом содержится в продуктах животного происхождения, включая рыбу, мясо, птицу, яйца, молоко и молочные продукты. Пагубная анемия вызывает дефицит белка, вырабатываемого клетками слизистой оболочки желудка, известного как внутренний фактор, необходимый для того, чтобы тонкий кишечник усваивал витамин B-12 из пищи. Недостаточное количество витамина B12 приведет к анемии, а способность организма к правильному синтезу ДНК будет нарушена.Вашему организму также необходим витамин B12, чтобы вырабатывать здоровые эритроциты и поддерживать нормальную работу нервной системы. Пернициозная анемия поражает 0,1% людей в целом, но почти 2% людей старше 60 лет, поэтому это заболевание чаще встречается у пожилых людей.14. ЦелиакияЛюдям с глютеновой болезнью нельзя есть глютен (белок, содержащийся в пшенице, ржи, ячмене и других зерновых продуктах). Потому что, если они это сделают, а глютен находится в тонком кишечнике, иммунная система реагирует атакой на тонкий кишечник и вызывает воспаление и повреждение этой части желудочно-кишечного тракта. Целиакия поражает лишь около 1% людей в Соединенных Штатах. Следовательно, непереносимость глютена не означает, что у вас целиакия. Целиакия может вызывать такие симптомы, как усталость, потеря веса, диарея, вздутие живота и газы, боль в животе, тошнота и рвота, а также запор.15. Синдром Гийена-БарреСиндром Гийена-Барре - это редкое заболевание, при котором иммунная система вашего тела атакует нервы, контролирующие мышцы ног, а иногда и рук и верхней части тела. Обычно первыми симптомами являются слабость (которая иногда может быть серьезной) и покалывание в конечностях. Эти ощущения могут быстро распространяться и в конечном итоге парализовать все ваше тело. Симптомы включают также учащенное сердцебиение и трудности с мимикой, контролем мочевого пузыря или кишечника, дыханием и ходьбой. Фильтрация крови с помощью процедуры, называемой плазмаферезом, является основным методом лечения синдрома Гийена-Барре.16. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП)ХВДП - это неврологическое заболевание, при котором, как и при синдроме Гийена-Барре, иммунная система атакует нервы вашего тела. Но в случае ХВДП симптомы длятся намного дольше. В зависимости от человека симптомы могут отличаться, но обычно включают усталость, участки боли и онемения. Это расстройство может замедлить ваши рефлексы и вызвать слабость в руках и ногах. Если не диагностировать и не лечить достаточно рано, около 30% пациентов могут стать прикованными к инвалидной коляске. Лечение CIDP и GBS по существу одинаковое.17. ВитилигоВ случае витилиго иммунная система атакует пигментные клетки (меланоциты) кожи. Это приводит к обесцвечиванию пятен на разных участках тела, включая кожу, волосы и слизистые оболочки.18. Гемолитическая анемияГемолитическая анемия возникает, когда иммунная система разрушает ваши эритроциты. Это разрушение приводит к дефициту кислорода, который вызывает такие симптомы, как одышка, головокружение, головная боль, холодные руки или ноги, усталость, желтые белки глаз или кожи, а также сердечно-сосудистые проблемы, включая сердечную недостаточность.