Диетологи рассказали о симптомах нехватки витамина B12

Дефицит витамина B12 в организме человека может привести к серьезным последствиям. Специалисты рассказали о том, как проявляется нехватка этого витамина и как восполнить его количество.Из симптомов выделили: чрезвычайно сильную слабость, одышку, частую боль в голове, нарушения пигментации кожных покровов, учащение сердцебиения. Из дополнительных симптомов выделяют бледность языка, запоры и метеоризм. В случае серьезного дефицита витамина В12 могут развиться нервные расстройства, снижение зрения, нарушения памяти и депрессивные расстройства.Специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу при обнаружении подобных симптомов у себя. Также был выделен ряд продуктов, которые способствуют восполнению уровня В12 в организме человека.В список продуктов, содержащих В12, отнесли: говядину, куриное мясо, печень, морепродукты, молочные продукты, яйца и рыба. Тем, кто исключил из рациона продукты животного происхождения, специалисты рекомендуют восполнять необходимый объем витамина В12 с помощью медикаментозных аналогов и пищевых добавок.Медики рассказали и о рекомендуемых дозах витамина В12. Для взрослых людей оптимальной дозировкой витамина является 2,4 микрограмма в сутки. Беременным следует употреблять 2,6 микрограмма, женщинам при кормлении грудью рекомендуется употреблять 2,8 микрограмма.