Названы признаки дефицита железа в организме и способы его восполнить

Большинство из нас живет с недостатком этого элемента.Недостаток железа может быть причиной обильных менструаций и хронической усталости. Особенно часто с отрицательными последствиями сталкиваются женщины.Норма железа в крови должна составлять 20 ферритин, хотя лучше для организма поддерживать значение в 40 единиц. Однако большинство из нас живет с недостатком этого элемента, которого в крови 7 – 15 единиц.Как удержать железо в организмеЖенщины часто при недостатке железа прибегают к употреблению витаминных добавок, которые не позволяют избавиться от негативных последствий. Поэтому важно комплексно подойти к этой проблеме и позаботиться о питании. В частности следует исключить сахар и другие простые углеводы, которые при попадании в организм быстро превращаются в глюкозу.Причиной обильных месячных, миомы и эндометриоза есть избыток эстрогена. Он начинает скапливаться, когда не выводится из организма. Дело в том, что эстроген должен пройти три фазы выведения, две из которых происходят в печени, а третья – в кишечнике. Третья фаза решающая и для ее завершения необходимо много клетчатки, к которой прикрепляются гормоны.К тому же сладости и углеводы вредны из-за того, что для их расщепления нужен энзим, препятствующий прикреплению эстрогенов к клетчатке. То есть большое количество простых углеводов: сладости, белый хлеб и белый рис, много каш, чрезмерное употребление фруктов, сухофруктов, меда, сиропов – мешает нормальному выведению отработанного эстрогена из тела.Если вы хотите пополнить запасы железа в организме, употребляйте больше этих продуктов:бобовые, содержащие от 5,9 до 7 миллиграммов железа на 100 граммов продукта;тыквенные семена (4,5 миллиграммов железа на 100 граммов продукта);морская капуста, в которой 16 миллиграммов на 100 граммов;кунжут – 16 миллиграммов на 100 граммов.