Нутрициолог Екатерина Яковлева перечислила плюсы и минусы отказа от сахара

Все знают о том, что систематическое употребление сахара может быть вредным для человеческого организма, но все едят разнообразные сладости. Действительно ли опасен сахар и нужно ли полностью отказываться от него — рассказала нутрициолог Екатерина Яковлева, советник председателя общественного объединения Нутрициологов РФ.По словам Яковлевой, так называемая проблема добавленного сахара продолжает быть весьма актуальной. "Сахар встречается не только в составе сладостей, но и мясных продуктах, готовых супах, соусах, и так далее. Достаточно внимательно изучить состав продукта, чтобы найти сахар", — пояснила специалист.В некоторых случаях производители маскируют добавленный сахар в составе продукта — его могут называть кленовым сиропом, сиропом топинамбура, глюкозой, декстрозой, мелассой, мальтозой, инвертным сиропом, цуканатом, медом и так далее. Все эти продукты являются быстрыми углеводами, поэтому нет разницы в том, как их называть."Если вы хотите снизить массу тела, то, конечно, нужно отказаться от быстрых углеводов, оставив только медленные — например, нешлифованные крупы. Если стоит задача сохранить массу тела, то можно употреблять до 0.5 грамма добавленного сахара на один килограмм массы тела", — сказала эксперт, добавив, что сегодня у многих людей развивается орторексия — чрезмерная фиксация на употреблении здоровой еды. В таких случаях может фиксироваться опасная для организма нехватка жизненно важных веществ.