Употребление сладкого в умеренных количествах может продлить жизнь

Давно известно, что шоколад способствует улучшению настроения и имеет свойство поднимать энергию, однако следует помнить, что некоторые сладости куда опаснее других. Учёные рассказали, что потребление сладкого в умеренных количествах может продлить жизнь. В качестве нормы назвали цифру равную 300 граммам в неделю.Специалисты сообщили, что энергия, содержащаяся в 100 граммах конфет, равна энергии, которую можно получить съев два бутерброда с сыром, фрукт и выпив 100 миллилитров молока. Основная разница заключается в том, что конфеты лишены полезных минералов и витаминов, за счёт чего образуют пустые калории. Рекомендовано придерживаться нормы, в которой энергия, получаемая из сладкого, не превышает 10% от суммы потребляемых источников энергии.В ходе ряда исследований выяснилось, что люди, потребляющие сладости, чаще живут дольше, чем те, кто отказался от сахара. Средняя продолжительность жизни у людей, которые едят сладкое в умеренных дозах куда выше, чем у тех, кто от него отказался. Также многие отказываются от сладкого, заменяя его другими вредными привычками. Например, начинают курить, что в свою очередь несёт куда более значительный вред для здоровья человека.