The Lancet опубликовал данные о безопасности и эффективности вакцины «Спутник Лайт»

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Ученые центра им. Гамалеи представили результаты I-II фазы клинических испытаний однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Статью опубликовал престижный медицинский журнал The Lancet Regional Health – Europe.В исследовании участвовали 110 добровольцев в возрасте 18-59 лет, 13 из них ранее перенесли COVID-19. Испытания проводились без плацебо-контроля, препарат получили все участники.«Большинство побочных реакций были легкими (66,4% от всех вакцинированных), некоторые — умеренными (5,5%). Серьезных нежелательных явлений не выявлено», — написали авторы статьи.Результаты клинических испытаний показали, что вакцина формирует сильный гуморальный и клеточный иммунитет как среди тех, кто ранее не был заражен, так и среди переболевших COVID-19. При этом в группе серопозитивных (с уже имеющимися антителами к коронавирусу) иммунный ответ вырабатывался быстрее.Ранее центр им. Гамалеи озвучил результаты клинических испытаний «Спутник Лайт» с участием 28 тысяч человек в Москве, передает РФПИ. При самостоятельном применении эффективность препарата составила 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после прививки. Среди добровольцев до 60 лет эффективность превысила 75%.При использовании препарата для ревакцинации (бустера) после двух доз «Спутник V» «Спутник-Лайт» снизил риск заражения дельта-вариантом более чем на 83%, риск госпитализации - на 94%.