Злоупотребление полезными продуктами может иметь негативные последствия для организма

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В связи с развитием тенденций к здоровому питанию все больше людей переходит на так называемые "правильные" продукты. Считается, что благодаря питанию исключительно такими продуктами можно не только сделать себя более здоровым, но и продлить жизнь. Однако и у такого питания есть своя темная сторона.Дело в том, что отказ от "вредных", по мнению многих людей, продуктов и переход на исключительно "правильные" может привести к ряду негативных эффектов в организме человека. Самым распространенным заболеванием, вызванным правильным питанием, является крапивница. В ее симптомах выделяют сыпь по всему телу, зуд. Также питание такого рода может привезти к диарее, тошноте и рвоте. У женщин могут возникать сбои менструального цикла. Одним из наиболее серьезных заболеваний может стать нарушение в функции печени.Специалисты поделились рядом рекомендаций в выборе советов по здоровью, которые так массово заполонили интернет:1) Для начала рекомендуется узнать об авторе. Важно знать, что автор статьи не является диванным экспертом, а представляет из себя деятеля науки или медицины.2) Важно сопоставить информацию из различных источников, чтобы иметь реальное представление о том или ином совете.3) Следует провести анализ доказательств и аргументов. Если рекомендации подвергаются сомнению и являются неоднозначными, лучше их не соблюдать.4) Также важным является выяснить цель данной информации. Часто различные советы по здоровому образу жизни и питанию являются просто рекламой.5) Следует проверить информацию на актуальность. Есть вероятность, что та или иная информация является устаревшей и имеется ряд более новых и точных рекомендаций.