Диетолог Ирина Рыль назвала суперполезную ягоду

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По мнению врача-диетолога Ирины Рыль, облепиха содержит такое количество витамина C, которого не найдётся даже в цитрусовых фруктах. Врач считает эту популярную в России ягоду настоящей мультивитаминной бомбой.Ирина Рыль утверждает, что в облепихе содержится не только витамин C, но и другие полезные для здоровья витамины, которые представляют собой уникальное сочетание. Речь о витаминах А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР. Также в облепихи есть флавоноиды и каротиноиды, что делает её превосходным натуральным продуктом для повышения иммунитета. А это очень важно во время пандемии коронавируса. Именно от крепости иммунитета зависит риск заражения.Врач отметила, что облепиха борется с воспалениями и позволяет быстрее заживлять раны. Масло на основе облепихи очень полезно для людей с заболеваниями кожи, оно помогает при геморрое, а сама облепиха является антикоагулянтом от природы, то есть препятствует образованию тромбов в крови. Пожалуй, единственным серьёзным ограничением для людей, желающих употреблять ягоды облепихи и продукты из них, является аллергия.Также принимать облепиху нужно крайне осторожно, если у вас больные почки, либо имеются нарушения в работе желчного пузыря. Тем не менее, облепиха считается одним из самых мощных оздоравливающих натуральных продуктов. Резкий всплеск популярности облепихи пришёлся на 1980-е годы в СССР, когда её производство выросло в несколько раз. Тогда журнал «Здоровье» неоднократно публиковал статьи о полезных свойствах облепихи.