7 симптомов мигрени, о которых нужно знать
Обычно мигренью называют мучительную головную боль, которая длится часами. Но это не совсем верное определение. Заболевание относится к неврологическим расстройствам, и раскалывающаяся голова далеко не единственный симптом.
Как понять, что у вас мигрень
У неё выделяют семь характерных признаков. Не обязательно будут присутствовать все. Однако если у человека есть хотя бы 2–3 симптома, с высокой вероятностью у него будет именно мигрень. В этом случае, чтобы смягчить новые приступы и научиться справляться с болью, потребуется помощь специалиста.
1. Голова болит только с одной стороны
Слово мигрень восходит к греческому hemicrania — «головная боль, охватывающая половину головы». И действительно: при этом состоянии сильная пульсирующая боль чаще всего проявляется лишь с одной стороны.
Только в редких случаях мигрень охватывает голову целиком. Также болезненные ощущения могут возникать в лице и шее.
2. О приближающемся приступе боли вы узнаёте за 1–2 дня
Этот период медики называют продромальным периодом (от греч. prodromos — «бегущий впереди»).
Предвестниками приближающейся мигрени бывают:
резкое повышение аппетита;
запор;
учащённое мочеиспускание;
задержка жидкости;
частое зевание;
перепады настроения, от плаксивости и тоски до эйфории;
странные ощущения в шее, она как будто становится неповоротливой.
3. Прямо перед или во время приступа возникают странные ощущения
Примерно каждый третий человек, страдающий мигренью, сталкивается с необычными физическими последствиями — так называемой аурой.
Чаще всего она даёт знать о себе нарушениями зрения. Так, человек видит вспышки света, яркие мигающие точки, искры, зигзагообразные узоры. Но возможны и другие симптомы:
онемение или покалывание, это ощущение обычно начинается с пальцев одной руки, а затем постепенно поднимается и может затронуть лицо, губы, язык;
головокружение, проблемы с равновесием;
звон в ушах;
несколько затруднённая речь, может казаться, будто заплетается язык.
В редких случаях перед началом мигрени человек может даже терять сознание.
Такие ощущения обычно сохраняются от 5 минут до часа. Некоторым людям везёт, и за отчётливой аурой следует не мигрень, а лишь лёгкая головная боль, или неприятные ощущения проходят вовсе без следа. В таком случае врачи говорят о «тихой» (она же — ацефалгическая) мигрени.
4. Головная боль длится как минимум несколько часов
Если мигрень не лечить, то приступы обычно продолжаются от 4 часов до трёх суток.
5. Повышается чувствительность к внешним раздражителям
Яркий свет, громкий звук, резкие ароматы цветов, духов и пищи усиливают боль при мигрени. Поэтому в таком состоянии человек старается спрятаться в тихую и тёмную комнату, чтобы избавиться от внешних раздражителей.
6. Боль сопровождается тошнотой или даже рвотой
При мигрени нередко возникает чувство, которое обозначают словом «мутит». Резкие запахи или яркий свет могут вызывать тошноту и рвоту.
7. После долгой головной боли наступает «похмелье»
Это так называемая постдромальная фаза. После завершения приступа человек чувствует опустошённость, слабость, потерю концентрации. Часто всё это сопровождается депрессивными симптомами, хотя у некоторых людей возникает и эйфория.
«Похмелье» обычно продолжается день или два, но иногда может длиться до недели.
Когда сильная головная боль не связана с мигренью
Острая непроходящая головная боль может быть
признаком инсульта, кровоизлияния в мозг или воспаления тканей мозга. Срочно звоните 103 или 112, если есть хоть один из перечисленных симптомов:
Резкая, сильная головная боль, похожая на удар грома.
Боль сопровождается температурой выше 38 °С, неподвижностью мышц шеи, двоением в глазах, спутанностью сознания, судорогами.
Появились онемение, резкая слабость или паралич одной или двух рук или с одной стороны лица.
Речь вдруг стала невнятной или сильно искажённой.
Мучительная головная боль не только не ослабевает спустя 10–20 минут, но ещё и становится сильнее при каждом резком движении, кашле или просто напряжении мышц.
Резкая головная боль возникла после недавней травмы головы.
Ещё один настораживающий признак — если вы старше 50 лет и сильная головная боль появилась у вас впервые. В таком случае звонить в скорую не обязательно (если, конечно, нет других угрожающих симптомов), но визит к терапевту откладывать нельзя. Это может быть признаком гигантоклеточного артериита — заболевания, поражающего артерии шеи и головы.
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