Как провести сахарную детоксикацию

Сахар оказывает негативное влияние на наше здоровье, особенно если мы употребляем очень много сладкого. Иногда полезны периоды полного отказа от всех видов сахара, и вот как это сделать.Очистите холодильник. Если вы проводите сахарную детоксикацию, то необходимо избавиться от всех пищевых источников сахара. К ним относятся добавленные сахара, рафинированные, искусственные или натуральные. Уберите из холодильника или шкафов сладкие деликатесы, откажитесь от газированных напитков, хлеба, макарон и других упакованных продуктов.Больше жидкости. Увлажнение имеет огромное значение в течение всего года, но особенно в случае детоксикации организма от последствий сахара. Вода помогает выводить токсины из организма с мочой или калом. В воду можно добавлять ломтики лимона, огурца, также полезен несладкий травяной чай.Листовая зелень. Включите в свой рацион больше листовой зелени вроде капусты, а также шпината. Эти продукты повышают щелочной баланс организма, снижают воспаления, они дают нам питательные вещества витамины К, С, А, а также клетчатку.Полезные жиры. Употребление так называемых полезных жиров снижает тягу к сладостям. Лучшими их источниками можно назвать авокадо, топлёное масло, орехи и семечки.Свежие фрукты вместо десертов. Если вы привыкли употреблять сладости после основных приёмов пищи, попробуйте заменить их свежими фруктами. В них тоже может быть натуральный сахар, но они медленнее всасываются в кровоток благодаря другим питательным веществам и клетчатке. Ягоды - лучшая альтернатива десертам. Но не употребляйте более двух порций свежих фруктов в день в рамках сбалансированной диеты.Достаточно белка. Белок крайне важен при детоксикации. Употребляйте 30 г белка на завтрак, чтобы сохранить сытость и уменьшить тягу к сахару.Не отказывайтесь от обеда. При сахарной детоксикации организм уже пребывает в состоянии стресса, а голодание его усиливает. Пропуск основного приема пищи снижает уровень сахара в крови, из-за чего тяга к сладкому вырастает многократно. Не пропускаете обедов, завтраков или ужинов, пейте много жидкости.