Ревакцинация будет нужна каждую зиму

Научный консультант британского правительства доктор Майк Тилдеслей заявил, что ковид будет циркулировать ежегодно подобно гриппу. А это значит, что иммунитет человека придётся укреплять прививками постоянно.Уязвимым гражданам потребуется ревакцинация от коронавируса каждую зиму. Об этом заявил один из членов научного консультативного совета при британском правительстве SAGE Майк Тилдеслей. Он утверждает, что вирус будет циркулировать на протяжении десятилетий подобно гриппу. Именно поэтому ежегодная вакцинация от коронавируса будет спасать многие тысячи жизней подобно тому, как это происходит с прививками от гриппа.Ранее власти Великобритании также намекнули на то, что в стране будут проводиться ежегодные прививочные кампании. Другие эксперты полагают что этот бесконечный цикл бустерных уколов может и не понадобится, поскольку в один прекрасный день коронавирус просто исчезнет. Они надеются, что человечество получит такой уровень естественной защиты от вируса, что он в итоге не сможет вызывать у человека более тяжелых симптомов, чем обычная простуда. Причём даже у самых уязвимых людей.Уровень иммунитета после используемых ныне прививок начинает активно истощаться уже через 6 месяцев. Производители вакцин обратили своё внимание на производство новых и резистентных к последним штаммам коронавируса прививок, эффективность которых не будет спадать так быстро. Но для их выхода на рынок всё ещё требуется достаточное время.