Как уменьшить стресс осенью: правила осознанного перекуса

Питание и стресс тесно связаны друг с другом. При отсутствии правильного сбалансированного рациона весьма вероятно, что вы столкнетесь с более высоким уровнем стресса. Особенно это актуально для осени - времени, когда настигает депрессия, тоска, перебои настроения. Поэтому важно придерживаться рационального питания, в том числе устраивать осознанные перекусы.Как связаны еда и стрессЗа последние несколько лет порции еды у среднестатистического человека существенно увеличились, в ресторанах и общепите - размеры еды стали также больше. Все это приводит к тому, что человек ест гораздо больше калорий, а это становится существенным риском развития ожирения. Все дело в стрессе - его испытывают немало людей на планете.Стресс провоцирует изменение пищевого поведения у человека. Обычно в такой ситуации люди поглощают пище экстренно - фастфуд, быстрые перекусы, обед за 5 минут, обработанные продукты, пища перед телевизором. Узнаете себя? Такие привычки в поедании различных продуктов только усиливают стресс.Нередко следствием развитого стресса как раз является переедание. Тоска? Бежим к холодильнику. Радость на минуту? Стоит отметить кусочком торта. Депрессия или раздражительность? Срочно надо заесть это состояние. Ты немедленно удовлетворяешь свою потребность, ведь еда сейчас легкодоступна, вкусна. Однако редко кто задумывается о последствиях своего пищевого поведения.Есть несколько моментов, которые стоит помнить о связи стресса и еды. Первый - из-за стресса человек ест больше, сам того не осознавая. Кортизол увеличивает скопление жира. Второй - стресс провоцирует тягу к сладкому и жирному. И наконец, из-за стресса жир растёт в брюшной полости, а это может вызвать риск сердечных болезней, диабета 2 типа, высокое давление и преждевременный летальный исход.Что делать с едой при сильном стрессе?В первую очередь нужно уделить внимание осознанному питанию. Это значит, что при приеме пищи важна неспешность, сконцентрированность на еде. Как минимум один прием пищи в день должен быть небыстрым, не на бегу. И речь сейчас про осознанный перекус, о правилах которого ниже.Правило 1: Посетите продуктовый магазин и возьмите там один-два овоща. Тщательно выберайте продукт - он должен быть свежим, ароматным, с хорошим цветом и текстурой.Правило 2: Правильно настройтесь на последуюший прием пищи. Помойте, удалите ненужные части овоща. В процессе можете представлять себе, как рост этот овощ, как он оказался на вашей кухне. И самое главное - поблагодарите этих людей и природу за то, что можете есть вкусную еду.Правило 3: Готовьте овощи с любовью - не пережаривайте, не переваривайте. Обязательно выберите красивую тарелку и красиво подайте блюдо.Правило 4: Не отвлекайтесь за столом на телевизор, гаджеты, книги и другие предметы. Насладитесь едой, обращайте внимание на каждый кусочек, цвет, аромат пищи.Правило 5: Распробуйте каждый кусочек. Тщательно жуйте, не меньше 30 раз каждый кусок пищи. А при глотании почувствуйте, как еда попадает в ваш желудок.Правило 6: Продолжайте в том же духе. Почувствуйте процесс осознанного перекуса, находите время на то, чтобы придерживаться подобной практики ежедневно.