Интимная жизнь 50% женщин из-за пандемии пострадала

Более половины женщин столкнулись с нарушениями месячных циклов и проблемами в интимной жизни во время пандемии коронавируса. Исследование ученых из Тринити-колледжа в Дублине показало, что виной этому является стресс.Ирландские учёные установили, что более чем у половины женщин отмечались нарушения менструальных циклов в первый год коронавирусной пандемии. У подавляющего большинства также возникли серьёзные проблемы с интимной жизнью из-за снижения либидо. Исследователи опросили более тысячи представительниц прекрасного пола. Учёные полагают, что наиболее вероятной причиной возникших проблем является психологический стресс из-за пандемии.По их мнению, беспрецедентные психологические проблемы, вызванные кризисом с коронавирусом, повлияли на рост тревожных состояний и увеличение количества депрессий, а также уменьшение качества сна. А всё это негативно отражается на репродуктивном здоровье. Сегодня руководители здравоохранения исследуют отчёты по десяткам тысяч женщин из Великобритании, которые сталкивались с более тяжелыми месячными после получения прививок от коронавируса. Некоторые из них пожаловались на более ранние или более поздние менструации.Проблемы с месячными каждый год отмечаются приблизительно у 10% женщин. Но вакцины и вирусы крайне негативно влияют на менструальные циклы. Хотя эксперты и настаивают, что это не оказывает воздействия на фертильность. Результаты исследования представлены на конференции Сообщества эндокринологии в Эдинбурге.