Что не стоит делать на выходных, чтобы не испортить всю неделю

Изменение привычек сна в выходные портить его качество.Утренние привычки в выходные дни для многих из нас ощутимо иные, чем в будни. Мы же истощены, по меньшей мере, рутиной после напряженной работы в течение недели.Естественно, что возникает почти неодолимое желание оставаться в постели как можно дольше. И чтобы отдохнуть, и чтоб не брать на себя лишних обязательств.Каких ошибок не следует допускать утром на выходныхНо хорошо ли это? Нет. Такие попытки восстановить энергию негативно влияют на производительность в течение всей следующей недели. Рассказываем о 3 очень распространенных ошибках, и объясняем, почему их лучше избегать.Спать долгоУ кого хватает смелости поставить будильник на воскресное утро? Мало, очень мало у кого. Но правда на их стороне. С более длинным сном на выходных лучше не переусердствовать.Если ты будешь спать несколько дополнительных часов сверх своего обычного количества, то нарушишь свои биологические ритмы. И вечером организм уже потребует ложиться позже.Так и получается, что спать ты будешь в следующие ночи даже меньше, чем мог бы, и уж точно меньше, чем планировал.К слову, ученые из Университета Колорадо подтвердили, что изменение привычек сна в выходные еще и влияет на метаболизм, замедляя его. А у этого уже могут быть куда худшие последствия, например – увеличение веса.Не заниматься физическими упражнениямиНу, если ты этого не делаешь регулярно – то, пожалуй, ничего страшного, если не сделаешь и в выходные. В противном же случае…Если каждое утро ты бегаешь или занимаешься йогой – это уже привычка.Привычка полезна для реактивации организма, циркуляции эндорфинов, поддержания формы и так далее.Если на выходных ты ее проигнорируешь, то, как бы это ни парадоксально ни звучало, будешь на следующей неделе чувствовать себя уставшим.Не завтракатьЗабыть о привычном завтраке на выходных – конечно, ошибка. Крупы, фрукты, обезжиренное молоко, кофе – просто как пример сбалансированного завтрака с углеводами, белками и витаминами, который также должен быть в твои выходные.А то иногда бывает так, что мужчины расслабляются и устраивают себе «длинные завтраки».А тут и угроза переборщить с сахаром или жирами.Так как после такого будешь себя чувствовать на следующий день? Тяжесть в желудке – гарантирована, плохое настроение – почти на все сто. Зачем же так рисковать?