Названы основные факторы для прогноза выживаемости больных с COVID-19 на ИВЛ

Сотрудники Башкирского государственного медицинского университета назвали три фактора, по которым можно прогнозировать выживаемость пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, находящихся на искусственной вентиляции легких.Ученые провели исследование с участием двухсот человек с тяжелым течением COVID-19, которые лечились в реанимационных отделениях ряда городских клиник Уфы. "Был проведен сравнительный анализ спектра клинико-демографических параметров выживших и умерших больных, которые находились на искусственной вентиляции легких", — заявил Ильдар Галимов, замглавврача по хирургической помощи больницы БГМУ.По словам Галимова, умершие больные были преимущественно мужчинами, и с самого начала имели более высокие баллы по шкале SOFA (применяется для определения степени полиорганной недостаточности). Плюс, у мужчин были более высокие значения отношения количества нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 в крови.В результате были выделены три основных фактора для прогноза выживаемости пациентов на ИВЛ. Это балл по шкале SOFA, соотношение нейтрофилов и лимфоцитов, а также число провоспалительных цитокинов. Если все показатели в порядке, то делается благоприятный прогноз.