Риск инсульта зависит от типа жира, а не от его количества

Исследователи из США доказали, что жир из животных источников связан с повышенным риском инсульта. А вот овощные жиры уменьшают опасность этого острого нарушения в работе мозга.Жир в питании уже давно связан с риском инсульта, однако новое исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что именно разновидность жира, а вовсе не его общее количество является важным фактором. Исследование продемонстрировало, что употребление большого количества животных жиров связано с повышенным риском инсульта, а растительный жир из овощей уменьшает риск острого нарушения мозгового кровообращения.Инсульт является пятой ведущей причиной смертности в США. Нутриционисты довольно долго пытались понять, какую роль при развитии инсульта играет диета. Если бы каждый человек смог сделать небольшие изменения вроде сокращения в рационе красного и переработанного мяса, то это очень заметно бы отразилось на всём общественном здравоохранении, как полагают исследователи. Они представили свои результаты на научной сессии Американской кардиологической ассоциации.Это результаты 27-летних наблюдений более чем за 117 000 человек - самое крупное по объёму и самое длительное исследование последствий питания в истории США. Его участники регулярно заполняли вопросники по поводу своего питания, а также обеспечивали авторов исследования медицинскими записями. Правда, единственным ограничением в этом исследовании является тот факт, что в нём участвовали только медики-профессионалы.