Названы целебные свойства сушеных продуктов

Простой способ сохранить продукт и его пользу.Знаете, какой вид консервации самый древний? Сушка! Она позволяет сохранить съестные припасы без потери полезных свойств и витаминов, а из-за отсутствия влаги продуктам не грозит гниение. Наши предки использовали для высушивания фруктов, овощей и грибов только солнце и ветер, в то время как современная пищевая промышленность располагает куда более совершенными агрегатами.Должны ли присутствовать в рационе сушеные продукты? Мы отвечаем «да» и рассказываем вам, какие именно.Изюм для работы мозга и крепких нервовВ изюме много клетчатки, витаминов (РР, А, В1, В2, В5, В6, С), органических кислот (никотиновая, аскорбиновая, фолиевая, винная) и микроэлементов (бор, железо, кальций, магний, хлор, калий, фосфор), благодаря чему сушеный виноград полезен для работы желудочно-кишечного тракта, головного мозга и нервной системы. А еще он считается натуральным антиоксидантом, способен нормализовать работу почек, печени и снизить риск возникновения пародонтоза.Качественный изюм мясистый и матовый. Он всегда сладкий, без посторонних привкусов. А вот блеск, мягкость и маслянистость могут быть признаками произведенной химической обработки диоксидом серы.Сушеные абрикосы для сердца и сосудовИсследования показывают, что при сушке абрикоса сохраняется почти 90% полезных свойств, а содержание витаминов, микро- и макроэлементов увеличивается в 3–4 раза по сравнению со свежими фруктами. Растет и калорийность: в 100 г насчитывается 232 ккал. Примерно 100 граммов кураги содержат дневную норму калия, железа и бета-каротина для взрослого человека. Употребление сушеных абрикосов снижает риск желудочно-кишечных нарушений, запоров, заболеваний сердца и сосудов, анемии, повышенного давления.Сушеные ананасы для борьбы с вредной привычкойСушеный ананас может похвастаться наличием витаминов А, С, Р и группы В, магния, калия, кальция, фосфора и железа. Микроэлементов тоже довольно много: марганец, кобальт, медь, молибден и хром. В ананасах содержится еще и кремний, необходимый для укрепления стенок сосудов, улучшения состояния суставов, важный для красоты волос и ногтей.Ананас знаменит тем, что содержит бромелайн – фермент, способствующий расщеплению жиров. На него возлагают большие и небеспочвенные надежды те, кто желает сбросить вес. Но не стоит забывать при этом, что в 100 г сушеных ананасов 236 ккал.И самое невероятное: многие завязавшие курильщики говорят о том, что справились с вредной привычкой при помощи… сушеных ананасов, которые снизили тягу к сигаретам.Сушеные бананы для качественного снаСушеные бананы иногда называют банановыми фигами из-за внешнего сходства. Этот сухофрукт содержит много калия, необходимого всем нашим мышцам, в том числе сердечным. Уникальность сушеного банана в том, что в нем имеется L-триптофан – аминокислота, входящая в состав белков, которая участвует в синтезе серотонина. А серотонин, в свою очередь, помогает устранить эмоциональное напряжение, улучшить сон, расслабиться и почувствовать себя счастливым.Сушеное киви от давления и для красоты«Китайский крыжовник» богат витамином С, превосходя в этом даже цитрусовые. Кроме того, в сушеном киви содержатся витамины А, В1, В2, РР, В6, В12, Е, К1 (филлохинон), D, бета-каротин, клетчатка, калий, кальций, магний, пектин, фосфор, марганец, железо, цинк, антиоксиданты и аминокислоты, фруктовые кислоты, флавоноиды, органические кислоты. Благодаря такому ассортименту полезных веществ этот сухофрукт способствует снижению артериального давления, укреплению стенок сосудов, снижает риск образования тромбов и сохраняет красоту и молодость.Кстати, киви – это оно или он? Вы не поверите, но правильно будет и так и так.Чернослив для костей и пищеваренияЧерносливом называют высушенные плоды слив темных сортов. Благодаря содержанию бета-каротина, большому количеству витаминов (Е, РР, С, группы В), микро- и макроэлементов (железо, калий, кальций, натрий, магний, фосфор, кобальт, йод, цинк, фтор, марганец, медь) употребление чернослива способствует повышению прочности костных тканей.Сушеный кабачок для печени и здоровых нервовМы не удивим вас, если скажем, что сушеный кабачок тоже кладезь витаминов, клетчатки, микро- и макроэлементов. Этот сушеный овощ обладает мягким мочегонным и желчегонным эффектом, нормализует работу нервной системы и уровень глюкозы в крови, избавляет от запоров. Сушеный кабачок легко восстановить, добавив воды, и использовать для приготовления любимых блюд.Сушеные грибы как источник питательных веществРаньше длинные гирлянды нанизанных на нить грибов служили украшением каждой избы. И не зря. В сушеных грибах содержатся витамины B, A, C, PP, D, белки, жиры, углеводы, клетчатка, а также железо, калий, селен, токоферол, ниацин и хитин.Белков в них больше, чем в мясе, а углеводов – столько же, сколько в овощах. И это при довольно низкой калорийности!