Названы продукты с отрицательной калорийностью, которые пригодятся на диете

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На их усвоение организм тратит больше времени.Калорийность (т.е. энергетическая ценность) есть у всех товаров. Однако существуют продукты с низкой калорийностью — их пищевая ценность чаще всего составляет до 30 ккал на 100 г. Негативной калорийность таких продуктов называют потому, что на их переваривание организм тратит больше энергии, чем от них получает. Так, например, на усвоение 100 г зеленого салата с энергетической ценностью 15 калорий организм потратит примерно 130 калорий. В результате отрицательная калорийность будет составлять –115 калорий.Единственный продукт, по словам диетологов, действительно нулевой по калорийности – это вода. И, выпивая эту жидкость, мы действительно можем и метаболизм разогнать, и калории сжечь. Выходит, что эффект отрицательной калорийности только у сильно холодной (или горячей) воды: на нагревание (или охлаждение) 1 литра на 1 градус организм тратит примерно 1 ккал. Польза от таких уловок минимальна. Выпивая по 5-6 чашек ледяной воды в день, человек сможет похудеть за год лишь на 500 грамм.К продуктам с отрицательной калорийностью относятся большинство овощей и фруктов: огурец, сельдерей, шпинат, спаржа, брокколи, кабачок, лук репчатый, чеснок, листья салата, зелень (укроп, петрушка, базилик), красный острый перец, болгарский перец, морковь, цветная капуста, баклажан, редька, репа, томат, тыква, фасоль, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм, лимон, яблоко, слива, черника, ежевика, клюква, брусника, смородина, малина, клубника, ананас, манго, персик, инжир, арбуз, дыня.К низкокалорийным продуктам, на переваривание которых организм тратит много энергии, диетологи относят и белковую пищу: отварное белое куриное мясо, отварную говядину, нежирные сорта рыбы и различные морепродукты.Список самых полезных продуктов с отрицательной калорийностью, которые следует включить в рацион:ОгурецОгурец можно есть в неограниченном количестве и не беспокоиться о фигуре. Он практически полностью состоит из воды, выводящей из организма токсины и шлаки. Кроме воды, в огурцах также содержатся полезные для организма бета-каротин, витамины А, В1, В2, С, фолиевая кислота, калий, магний, натрий и другие минералы, а также клетчатка, улучшающая микрофлору кишечника.СельдерейЭто продукт с самой низкой калорийностью среди овощей. В 100 г сельдерея содержится всего около 12-15 ккал, а на его переваривание уходит в два-три раза больше энергии. Поэтому, если вы худеете, есть смысл привыкнуть к специфическому вкусу сельдерея и добавлять его в салаты.ПетрушкаЗелень, в частности петрушка, богата антиоксидантами, магнием, витаминами А, С и К, бета-каротином. В то же время совершенно безвредна для фигуры.ШпинатВ шпинате очень мало калорий, но, кроме того, он еще очень полезен. Листья шпината способны восполнить дефицит в организме фолиевой кислоты, обеспечить его магнием и другими полезными витаминами и минералами.Морская капустаВ 100 г маринованной ламинарии примерно 49 ккал и очень много витаминов и минералов: витамин А, витамины группы В, кальций, магний, фосфор, железо, натрий, аминокислоты, а также йод.ИмбирьИмбирь относится к продуктам с отрицательной калорийностью за счет того, что заставляет организм производить тепло и тем самым тратить больше энергии.ГрейпфрутКроме того, что грейпфрут является низкокалорийным продуктом, он также известен тем, что улучшает пищеварение и выводит из организма лишнюю жидкость.ЧерникаЧерника отличается от других ягод низкой калорийностью и большим содержанием полезных веществ. Горсть черники обеспечит организм необходимыми антиоксидантами, витаминами (А, С, В1) и минералами (магний, фосфор, калий).Зеленый чайНапитки тоже могут быть с калорийностью со знаком минус. И, прежде всего, это зеленый чай. В 100 мл зеленого чая (без сахара) всего 3-5 калорий. В то же время на усвоение чая организм тратит примерно 30 калорий. Для дополнительной пользы и аромата в чай можно добавить имбирь, корицу, мяту или чабрец.Советы диетологовЧтобы сохранить полезные свойства овощей и фруктов, их лучше употреблять в сыром виде, тщательно пережевывая. Диетологи также советуют не запивать пищу в процессе пережевывания, использовать больше зелени, не добавлять в блюда сахар, мед и другие углеводы.Продукты с отрицательной калорийностью рекомендуется употреблять во время похудения. Однако диетологи уточняют, что эти продукты действительно помогают похудеть, но за счет способности быстро заполнять желудок и утолять голод, а также давать минимум калорий по сравнению с привычными нам блюдами. Сжигать калории, набранные при других приемах пищи, они не могут.