Чем грозят одновременные прививки от гриппа и COVID-19

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Ещё совсем недавно россиянам не рекомендовали проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, но теперь доказано, что это безопасно. Врач общей практики из Англии доктор Элли Кэннон рассказала о том, что может произойти в том случае, если вы получили одновременно две вакцины.Озноб, лихорадка, сильные мышечные и головные боли, а также спазмы - всё это похоже на классические симптомы коронавируса или гриппа. В реальности, это всё - лишь несколько неприятных побочных эффектов после получения одновременной прививки от гриппа и коронавируса. Но все знаем, что ученые уже рекомендуют делать две вакцины за один раз. Исследования показывали, что уровень иммунитета к гриппу и коронавирусу не снижается в том случае, если обе прививки делать в один момент.Правда, показатели побочных эффектов при одновременной вакцинации изучались не так активно, но множество читателей британской газеты The Daily Mail, которые прошли через одновременные вакцины, сообщили о том, что с побочками они не сталкивались. Впрочем, некоторые всё-таки говорили о том, что они их испытали. У кого-то эти побочные реакции напоминали те, что наблюдались при предыдущих уколах от коронавируса, у кого-то они были даже более тяжёлыми.Решение провести две прививки за один раз принимается чисто из практических соображений. Человек просто экономит время - ему не нужно будет потом приходить к врачу за уколом ещё один раз. А это крайне важно, учитывая загрузку специалистов. Также снижается и риск заражения между уколами. Ранее предполагалось, что одновременная вакцинация представляет слишком сильную нагрузку для иммунитета, но исследования показали, что это не соответствует действительности.