Названы преимущества и недостатки домашних тренировок

Не стоит искать оправданий. Спорт в домашних условиях тоже полезен.Во время пандемии домашние тренировки и онлайн курсы по похудению приобрели особую популярность. После столь комфортного похудения не все готовы возвращаться в людные тренажерные залы.Мы решили рассказать о пользе тренировок дома. Если у вас еще есть сомнения, беремся их развеивать.Почему дома лучше: преимущества онлайн тренировокМногие не верят в эффективность тренировок на дому и объясняют это отсутствием мотивации, тренажеров, инвентаря или отвлекающих домашние дела. В таких ситуациях важно изменить подход к занятиям, ведь инвентарь и сами упражнения не имеют столь большого значения. Важна именно ваша физическая активность.Преимущества на недостатки домашних тренировокДомашние тренировки обладают многими преимуществами, но для них нужна самодисциплина и опыт. Если вы найдете в себе силы, то сможете отметить следующие плюсы:свободный график: вы можете самостоятельно выбирать время и тренироваться столько, сколько вам комфортно;можно заниматься вместе с другими членами семьи;экономия времени и денежных средств;нет нужды выходить из дома;возможность менять программу и пробовать разнообразные онлайн-тренировки.Однако существуют и определенные негативные факторы, от которых очень легко избавиться:дома сложнее найти мотивацию;не всегда пространство и отсутствие инвентаря позволяют выполнять все упражнения;во время занятий без тренера увеличивается риск травм.Если у вас есть опыт тренировок в зале, тогда занятия на дому будут более эффективными, ведь вы уже частично понимаете технику выполнения и риск травм снижается.Как подобрать упражнения?В сети есть немало онлайн-тренировок в свободном доступе. Но как выбрать, какое точно подойдет для вас. Учтите свой опыт занятий спортом и готовностью. После этого вы можете просмотреть несколько видео и выбрать те упражнения, которые будут наиболее эффективны для вас.