Жир может улучшать защиту организма от коронавируса
«Животные и нерафинированные растительные жиры способны противостоять распространению вируса», - сообщила Королева в интервью.
На завтрак эксперт рекомендует есть яйца, они обеспечивают организм не только жиром, но и жирорастворимыми витаминами (A, D, E), которые эффективно поддерживают иммунную систему. Кроме того, первая половина дня хорошо подходит, чтобы полакомиться салом: врач советует съедать небольшой ломтик. Королева пояснила, что сало поддерживает в организме щелочную среду, в которой деактивируются и погибают опасные микроорганизмы, бактерии, вирусы.
В течение дня полезно перекусывать орехами (необжаренными). Они обеспечивают организм важными жирными кислотами в комплекте с витаминами и минералами, что тоже может улучшать защиту организма от коронавируса.
Жирная рыба, оливковое масло, масло гхи также рекомендуются экспертом. Говоря о пользе разнообразных натуральных жиров, Королева пояснила, что их потребление благоприятно сказывается на состоянии легочной ткани. Вдобавок
«полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие».
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