Жир может улучшать защиту организма от коронавируса

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Ученый, эксперт в вопросах питания Маргарита Королева заявила о том, что в условиях пандемии коронавируса рацион питания обязательно должен содержать разнообразный жир.«Животные и нерафинированные растительные жиры способны противостоять распространению вируса», - сообщила Королева в интервью.На завтрак эксперт рекомендует есть яйца, они обеспечивают организм не только жиром, но и жирорастворимыми витаминами (A, D, E), которые эффективно поддерживают иммунную систему. Кроме того, первая половина дня хорошо подходит, чтобы полакомиться салом: врач советует съедать небольшой ломтик. Королева пояснила, что сало поддерживает в организме щелочную среду, в которой деактивируются и погибают опасные микроорганизмы, бактерии, вирусы.В течение дня полезно перекусывать орехами (необжаренными). Они обеспечивают организм важными жирными кислотами в комплекте с витаминами и минералами, что тоже может улучшать защиту организма от коронавируса.Жирная рыба, оливковое масло, масло гхи также рекомендуются экспертом. Говоря о пользе разнообразных натуральных жиров, Королева пояснила, что их потребление благоприятно сказывается на состоянии легочной ткани. Вдобавок«полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие».