Магнитные бури: как уберечь себя от осенней непогоды

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Во время магнитных бурь в первую очередь страдают метеозависимые люди, но, увы, в современном мире никто не является исключением.Основные признаки влияния магнитных бурь: нарушение режима сна, периодические головные боли, бессонница, нарушение работы сердечнососудистой системы, усталость, вялость, стресс, обострение хронических заболеваний.Если вы чувствительны к такого рода перепадам, вам следует придерживаться общих рекомендаций, как пережить магнитные бури.Что нужно делать, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье?Откажитесь на время от приема алкоголя.Будьте внимательны к артериальному давлению.Избегайте конфликтных ситуаций, лишнего волнения и стресса.По возможности ограничьте работу возле компьютера.Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.Для профилактики можно пить такие успокоительные средства, как боярышник, ромашковый чай, мяту, мелису или валериану.Большинство людей считают себя метеочувствительными, т.е. думают, что их состояние здоровья напрямую зависит от активности Солнца. На самом же деле, таковыми, по словам специалистов, являются менее пятой части населения планеты. Но это вовсе не значит, что на всех остальных магнитные бури не влияют, говорят медики.Во время повышенной солнечной активности – возмущения в магнитосфере Земли, которые возникли под действием потоков солнечной плазмы, заряженных частиц, выброшенных Солнцем, – многие чувствуют себя неважно, быстрее устают, легче раздражаются. Доказано также, что во время магнитных бурь чаще происходят аварии, катастрофы и даже бытовые ссоры.«С точки зрения науки все объясняется крайне просто: заряженные частицы, «ударяясь» о магнитосферу, заставляют ее колебаться, что и вызывает ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и может провоцировать перебои в работе техники. Даже если метеозависимостью вы не страдаете, в такие дни своему здоровью нужно уделять повышенное внимание, ведь так или иначе, все что происходит в природе, отражается на функциях организма и нашем самочувствии. Замечено, что в дни магнитных бурь и в последующие два- три дня самочувствие пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается, смертность повышается примерно в полтора раза», - рассказывает врач Виктория Савицкая.Кроме того, ученые установили, что во время магнитной бури в крови образуются агрегаты кровяных телец, то есть кровь густеет, в некоторых капиллярах кровоток прекращается, что, в частности, приводит к нарушениям сердечного ритма.Из-за сгущения крови ухудшается кислородный обмен и, как результат, могут появиться головные боли и головокружения, поскольку наш мозг особенно чувствителен к недостатку кислорода. Поэтому в такие дни нужно особенно бережно относиться к собственному здоровью, хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе и употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами.Магнитные бури несут дополнительный риск обострения хронических болезней, к тому же в такие дни специалисты нередко фиксируют нарушения кислородного обмена и ритма сердца.В эти дни рекомендуется снизить физическую нагрузку и максимально включить в рацион растительную пищу, кисломолочные продукты, а также нежирное мясо. Обратите внимание на холестерин, ряд исследований говорит, что в дни магнитных бурь его уровень существенно повышается, и старайтесь не злоупотреблять белковой пищей.Кофеин тоже лучше ограничить. Ориентируйтесь на собственные проблемы со здоровьем и в эти дни точно следуйте всем предписаниям врачей. Людям, страдающим аритмиями, ишемической болезнью сердца, перенесшими инфаркт, инсульт, следует всегда иметь необходимые лекарства под рукой.Даже если вы абсолютно здоровы, во время магнитных бурь, медики все равно настойчиво рекомендуют отказаться от употребления крепких алкогольных напитков и ограничиться в курении.Перед магнитной бурей, особенно если вы замечали, что ваше самочувствие в это время меняется, стоит принять таблетку аспирина, - она разжижает кровь, снимает неприятные и болевые ощущения. Обратите внимание: аспирин следует пить после еды, - в ином случае он сильно раздражает желудок.Когда голова буквально раскалывается, конечно же, нужно как можно скорее избавиться от этого симптома. Наиболее быстрый способ – выпить таблетку обезболивающего. Но учтите: злоупотреблять медикаментами нельзя. В идеале человек может принять до 5 таблеток в месяц (если иного не посоветовал врач). В ином случае таблетки могут спровоцировать так называемый «эхо эффект» - когда при частом употреблении лекарства сами начинают провоцировать боли. Скорой помощью при болях в голове станет интенсивный массаж шеи, висков, затылка и надбровных дуг. Не лишним будет чашечка ароматного чая из мяты, ромашки, зверобоя, боярышника или душицы.Перепады температур и атмосферного давления могут не только спровоцировать головные боли и снижение работоспособности, сонливость, но и оказать негативное влияние на функции надпочечников. Снизить эти симптомы поможет употребление фруктов и ограничение кофеина.По словам специалистов, не менее половины населения планеты в той или иной мере реагирует на смену погоды и атмосферного давления, а также на скачки температуры. Если у некоторых это вызывает легкое снижение работоспособности, сонливость или раздражительность, на что зачастую люди даже не обращают внимания, то у других – может вызвать сильнейшие мигрени, депрессию, обострение имеющихся недугов.Оказывается, в перепадах температуры за окном кроется не менее серьезная опасность - в таких условиях наши надпочечники интенсивно вырабатывают гормон стресса. Вот почему во время ливней и пасмурной погоды мы чувствуем себя подавленными и раздражаемся без повода, снижается наша работоспособность. Специалисты называют такое состояние метеоневрозом. Он, к слову, может привести даже к затяжным депрессиям и нередко сопровождается расстройствами желудка и головными болями.Впрочем, свести неприятные ощущения к минимуму можно, считают специалисты, если подкорректировать свой рацион.«В такие периоды нужно отказаться от любой «тяжелой» пищи, особенно острой, копченой и жирной. Старайтесь не переедать, т.к. переполненный желудок провоцирует повышение сердцебиения (организм тратит много усилия на то, чтобы переварить эту еду) и скачки давления. Диетологи рекомендуют питаться небольшими порциями четыре-пять раз в день, причем основу рациона должна составлять растительная пища. Включите в свой рацион такие продукты, как черная смородина, цитрусовые, щавель, петрушка, томаты, оливки, говяжья печень, красная икра. Из-за обилия в них полезных микроэлементов, витаминов А, С и Р, такой рацион положительно повлияет и поддержит функции нервной системы и кровеносных сосудов», - говорит врач Виктория Савицкая.Специалист советует отказаться от алкоголя, особенно от крепких напитков, и существенно ограничить любые кофеиносодержащие напитки. Вместо кофе и чая пейте травяные чаи, отвар плодов шиповника и домашние компоты. Не забывайте про простую чистую воду – для слаженной работы организму должно хватать жидкости.Магнитные бури несут дополнительный риск обострения хронических болезней, потому в дни повышенной солнечной активности стоит отказаться от всех вредных привычек и обогатить свой рацион продуктами, которые содержат большое количество витаминов.Если вы склонны к головным болям, то самое время отказаться от табакокурения, а из спиртного позволять себе не более бокала сухого вина. Если же полностью отказаться от вредных привычек вы не в силах, не курите, по крайней мере, когда меняется погода, либо когда уже «затрещала» голова. Сигареты провоцируют резкий спазм сосудов, - а это только усиливает болевые ощущения.Не пытайтесь «лечиться» спиртным. Оно расширяет сосуды и поначалу действительно может показаться, что вам стало легче, но потом состояние только усугубится.Не лучшая идея также пить кофе и кофейные напитки. Особенно, если вы склонны к повышению давления или атеросклерозу, а вот для гипотоников (при пониженном давлении) несколько глотков кофе могут стать хорошим лекарством. Так что, прежде чем что-то предпринять, все-таки следует выяснить показатели на тонометре.Отметим также, что усилить или спровоцировать головную боль могут даже продукты. Есть даже такое понятия, как «мигрень гурмана». По словам специалистов, твердые сорта сыра, шоколад, орехи, какао, цитрусовые, копченые продукты и некоторые пряности могут вызвать приступ головной боли.