Время отхода ко сну влияет на подверженность болезням сердца

Неподходящее время отхода ко сну может вызывать отклонения от естественных биологических часов, что впоследствии неблагоприятно отразится на состоянии сердечно-сосудистой системы.На здоровье сердца и подверженность его болезням, включая смертоносные инфаркты, могут влиять многие факторы, в том числе генетика и курение. Исследователи, представляющие Университет Эксетера, констатируют, что одним из самых серьезных факторов влияния на сердце является сон человека – точнее, его режим, предусматривающий отход ко сну и пробуждение в определенное время. Ученые заявили, что вечернее засыпание в определенное время связано с лучшими показателями состояния сердечной мышцы, об этом пишет European Heart Journal.«Сердечных приступов можно избежать, если следить за своим питанием и ложиться спать в определенное время», - заявили авторы опубликованного им исследования.Специалисты проанализировали данные почти 88 000 человек, предоставленные британским биобанком, и обнаружили, что люди, которые регулярно ложатся спать в промежутке с 22 до 23 часов, могут похвастаться хорошим сердечным здоровьем: их подверженность болезням сердца оказалась самой низкой.«У тех, кто регулярно засыпает в полночь или позже, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов выше, чем у тех, кто засыпает между 22 и 23 часами. У тех, кто укладывается спать до 22:00, риск аналогичных заболеваний выше на 24 процента».Комментируя данную особенность, ученые заметили: связь между временем отхода ко сну в указанные часы (между 22 и 23) и низким риском сердечно-сосудистых заболеваний может объясняться меньшим нарушением биологических часов. Этот период приходится на определенный момент естественного 24-часового цикла тела, и для большинства людей отход ко сну в такое время является оптимальным вариантом для сохранения здоровья сердца в долгосрочной перспективе, считают исследователи.