Как природа влияет на здоровье человека

Немецкие ученые пришли к выводу, что чем ближе человек живет к лесам, тем благотворнее это сказывается на его мозге.Немецкие исследователи нашли доказательство того, что жизнь возле леса усиливает мозговую деятельность и делает наш мозг здоровым. Ученые обнаружили, что вблизи деревьев снимается эмоциональное напряжение, поскольку они благотворно влияют на область мозга, которая контролирует наши эмоции. Речь идет об амигдале, или миндалевидном теле. В мозге их два — по одному в каждом полушарии. Данные области играют ключевую роль в формировании эмоций, памяти и принятии решений.Ученые давно предполагали, что жить рядом с лесами полезно для здоровья. Теперь научно подтверждено, что люди, живущие вблизи зеленых массивов, чувствуют себя спокойнее и гораздо легче переносят стресс, ставший обычном делом в шумных и не всегда экологически чистых мегаполисах.Стресс в большом городеГородские жители давно превратились в группу риска, подверженную психическим заболеваниям: депрессиям, тревожным расстройствам и даже шизофрении. Горожане страдают от проблем с психикой намного чаще, чем те, кто живет на природе.Шум, загрязнение и большое количество людей в небольшом пространстве также могут способствовать хроническому стрессу жителя мегаполиса. При этом почти 70 % населения мира, как прогнозируют урбанисты, будет жить в городах к 2050 году. Это означает, что экспертам необходимо срочно задуматься о городском планировании, включающем зеленые насаждения в жилые зоны.Здоровье мозга зависит от окружающей среды«Исследование пластичности мозга подтверждает предположение, что окружающая среда может формировать структуру и функцию мозга. Именно поэтому нас интересуют условия окружающей среды, которые могут иметь положительный эффект для развития мозга», — заявил ведущий автор исследования, доктор Симоне Кун из Медицинского центра Университета Гамбург-Эппендорф.По его словам, наблюдения за людьми в сельской местности уже показали, что жизнь, близкая к природе, хороша для их психического здоровья и благополучия. Теперь ученые решили рассмотреть условия жизни горожан. Соавтор исследования, Ульман Линденбергер из берлинского Института развития человека, отметил, что в работе впервые была рассмотрена связь между функциями городского планирования и здоровьем мозга.Как было проведено исследование?В исследовании участвовал 341 человек в возрасте от 61 до 82 лет. Всем было предложено справиться с тестами на память и логику, а также пройти сканирование мозга. В итоге ученые смогли оценить структуру зон головного мозга, отвечающих за борьбу со стрессом. Затем эти данные были объединены с информацией о том, в каких местах проживают участники. Ради чистоты эксперимента принимались во внимание и другие факторы, например образование и уровень дохода.Результат исследования однозначен: жители города, которые живут рядом с лесом, имеют физиологически более здоровую структуру миндалевидного тела, чем обитатели других районов. Это означает, что «лесные» горожане быстрее и эффективнее справляются со стрессом. Результаты, опубликованные в журналах, теперь должны быть подтверждены дальнейшими исследованиями и в других городах.Здоровье — это свежий воздухПолученные данные дополняют доказательства того, что пребывание на свежем воздухе связано с приподнятым настроением. Постоянный контакт с природой способен улучшить функционирование нашей иммунной системы и наше благополучие.Это далеко не первая научная работа, показывающая пользу лесов для человека. Предыдущие исследования показали, что воздух леса способствует образованию в человеческом организме большого количества иммунных клеток, борющихся с раком и другими заболеваниями. Также обнаружено, что жизнь ближе к зеленым зонам снижает риск ожирения или депрессии. Институт европейских ученых-экологов заявил, что лес может снизить вероятность ранней смерти на 16 %. Существует также исследование сотрудников Университета Калифорнии, показывающее, что даже просмотр документальных фильмов о природе может стать хорошим способом для преодоления стресса.Исследователи пришли к выводу, что польза леса для здоровья заключается в эфирных маслах, называемых фитонцидами. Их испускают деревья, чтобы защитить себя от микробов и насекомых. Лесной воздух позволяет не только чувствовать себя свежее и лучше, но и на самом деле укрепляет иммунную систему. Положительный эффект длится целый месяц после одного уик-энда, проведенного в лесу. А вы уже решили, где проведете предстоящие выходные?