ТОП-5 быстрых и полезных завтраков для энергичного дня

Затрак — это 25 – 30% калорий от суточной нормы.Завтрак – это топливо, заряжающее организм энергией и задающее тон дню. Именно поэтому так важно подобрать блюда, которые будут не только простыми в приготовлении, но и полезными.Диетолог Наталья Мичковская рассказала, что 25 – 30% калорий от суточной нормы нужно получить именно во время завтрака. Как этого добиться – дальше.Получая по утрам достаточное количество белков, жиров, углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови. Именно это, по словам диетологии, помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня.Вот 5 самых полезных завтраков, которые сэкономят время и обеспечат организм достаточным количеством питательных веществ.Авокадо тостХлеб для тостов подсушить на сухой сковороде по бокам. Поджарить яичницу до готовности. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Ложкой вынуть мякоть и поместить в тарелку. Размять мякоть в пюре, посолить, поперчить и перемешать. На тосты выложить мякоть авокадо. Сверху положить яичницу.Киноа + женский салат красотыДля приготовления салата понадобится яблоко, морковь, сельдерей.Корень сельдерея очистить и натереть на большой терке, так же натереть морковь и яблоко. Заправить льняным маслом, добавить по 15 граммов запаренных изюма и кедровых орехов. Смешать с киноа.Сырники150 граммов 5-процентного смешать с 30 граммами овсянки, помолотой в муку. Добавить 1 яйцо, 20 граммов изюма или клюквы. Скачать в шарики, готовить в духовке на пергаментной бумаге (следите, чтобы не пересушить).Лучше всего подавать с йогуртом и ягодами.Яйца и зеленый горошек (мороженый)Разморозить горошек, взбить 2 яйца, залить горошек, готовить как омлет. Посыпать пармезаном.Пшенная каша с тыквойОтварите кашу, добавив в нее зелень и орешки.Насыщенности после этих блюд хватает на 4 – 5 часов!