В больницах ковид убивает пациентов с другими болезнями

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Только в английских больницах более 11 000 пациентов, попавших туда с другими заболеваниями, заразились коронавирусом и умерли из-за него. Такова печальная статистика NHS.Более 11 000 пациентов государственных больниц Англии и Уэльса умерли после того, как заразились коронавирусом прямо на больничных койках, где получали лечение от других болезней. Исследование NHS показало, что общее число жертв этого перекрестного заражения составляет 11 688 - приблизительно это каждая восьмая смерть от коронавируса в условиях стационара.Ранее бывший министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант называл подобные цифры «по-настоящему шокирующими». Больничные инфекции, по его словам, стали самым смертоносным тихим убийцей во время пандемии. Это подчеркивает важность прививок для всех медиков. В ближайшее время, как ожидается, британское правительство подтвердит обязательность проведения прививок от коронавируса для всех сотрудников государственных больниц в Англии. Правда, они будут должны пройти через прививки к следующей весне.Также в домах престарелых и других социальных учреждениях внедряется политика «нет прививки - нет работы». В соответствии с ней, отказавшиеся от вакцинации сотрудники будут безжалостно увольняться. Против этого активно возражают профсоюзы. Они называют подобную политику нарушением закона. По мнению активистов профсоюзов, сотрудников медицинских и социальных учреждений нужно убеждать вакцинироваться, а не принуждать. В настоящее время более 100 000 врачей, медсестёр и работников административных служб в органах здравоохранения Англии всё ещё не прошли даже через первый укол.